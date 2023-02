Im Hallenbad fehlt weiterhin das Personal

Trotz Ausschreibungen finden sich kaum neue Leute – Weitere Stelle fällt am 1. April weg.

Wermelskirchen. Eigentlich sollten die Verträge für das neue Hallenbad im Januar unterschrieben sein. „So hatte es Bürgermeisterin Marion Lück angekündigt“, konstatierte Sportausschuss-Vorsitzender Karl-Heinz Wilke während der jüngsten Sitzung des Gremiums am Montagabend. Christian Pohl, seit 15. Februar erst im Amt des Technischen Beigeordneten, musste indes um Geduld bitten. Unterschrieben sei noch nichts, auch nicht der Notarvertrag.

Derweil müht sich das Sportamt um einen fortlaufenden Betrieb des derzeitigen Hallenbads am Quellenbad. Denn das muss wie berichtet immer häufiger schließen, weil das Personal fehlt. „Kommen dann Erkrankungen hinzu, sind wir schnell am Limit“, schilderte Amtsleiter Andreas Voß die Probleme.

Die derzeitigen Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit am Quellenbad sind: Montag 6.30 bis 8 Uhr für Frühschwimmer, Dienstag / Mittwoch / Freitag von 6.30 bis 21 Uhr; Kassenschluss ist dann allerdings schon um 20 Uhr. Donnerstag ist ebenfalls von 6.30 bis 8 Uhr für Frühschwimmer geöffnet. Und an den Sonntagen können Badegäste in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr ihre Bahnen ziehen. Kassenschluss ist sonntags um 14 Uhr. Am Samstag bleibt das Bad weiterhin nur für Vereine geöffnet.

Andreas Voß: „Wir haben eine 25-Stunden-Stelle zu wenig. Deshalb können wir den Samstag für das öffentliche Schwimmen nicht mehr abdecken. Hinzu kommt leider jetzt, dass uns zum 1. April eine Bäderfachkraft verlässt, die nur über die Wintersaison bei uns ausgeholfen hat. Sie ist selbstständig und zieht dann weiter.

Öffnungszeiten können bis zum 31. März sichergestellt werden

So könnten laut Voß die genannten Öffnungszeiten mindestens bis zum 31. März sichergestellt werden. „Sollte es gelingen, bis zum 31. März eine weitere derzeit nicht besetzte Teilzeitstelle mit 25 Stunden pro Woche wieder zu besetzen, ist die Öffnung auch an Samstagen bis zum 31. März zu den üblichen Zeiten (8 bis 14 Uhr) wieder möglich“, berichtet der Sportamtsleiter. „Sollte die zusätzliche Stelle ab April aber auch noch wegfallen, könnte es sein, dass wir dauerhaft am Wochenende gar nicht mehr öffnen können. Entsprechende Stellenausschreibungen seien dauerhaft aktiv.

Die enge Personalsituation im Quellenbad war auch in einer vorherigen Sitzung des Sportausschusses bereits Thema. Ortspolitiker hatten massive Kritik daran geübt, dass das Quellenbad zuletzt wegen Erkrankungen von Mitarbeitenden immer wieder hatte seine Pforten schließen müssen.

Der Markt für Fachkräfte im Hallenbadbereich sei überall leer gefegt, hatte die Stadtverwaltung seinerzeit schon dazu mitgeteilt. Es habe sich niemand auf die Stellenausschreibungen der Stadt beworben, sagte damals Bürgermeisterin Marion Lück: „Die Probleme, die wir mit den Öffnungszeiten im Quellenbad haben, liegen eindeutig am Fachkräftemangel. Man muss auch feststellen, dass diese Kräfte generell einfach nicht gut bezahlt werden.“