Im Gesundheitswesen brodelt es

Mein Blick auf die Woche

Im Gesundheitswesen geht es gerade hoch her. Leider im negativen Sinne, was auch in Wermelskirchen spürbar wird. Am Mittwoch schließen die Apotheken – bis auf spezielle Notdienste. Der Grund ist, dass die Apotheker schlicht die Faxen dicke haben und zum Streik aufrufen. Und das völlig zu Recht.

Haben sie es doch nicht nur seit Jahren mit einem stetig wachsenden Berg mit bürokratischen Anforderungen zu tun; seit einigen Monaten kommen jetzt auch noch Lieferengpässe hinzu. Das hat verschiedene Ursachen, die Konsequenzen sind aber sowohl für die Apotheker als auch für deren Kunden bitter. Verschiedenen Medikamente sind einfach nicht zu bekommen. Fiebersäfte für Kinder wurden bereits knapp, Blutdruckmittel und Psychopharmaka.

Die Krankenkassen geben den Druck ungefiltert an die Apotheker weiter. Und die haben jetzt die Faxen dicke. Erstmals seit rund 30 Jahren gehen sie wieder auf die Straße. Sie fordern bessere Bedingungen, um ihren Kunden, also jedem und jeder von uns, wieder besser gerecht werden zu können. Und das geht uns alle an.

Ähnlich ist es bei den Preissteigerungen in der Energiebranche. Die waren vor allem im vergangenen Winter in aller Munde. Und die Sorge ist auch weiterhin groß: Vielen Unternehmen könnten – je nach Branche – die in die Höhe schnellenenden Preise für Gas und Strom aber das Genick brechen.

Und gerade im Gesundheitswesen können die Akteure diese zum Teil immensen Preissteigerungen nicht an die Patientinnen und Patienten weitergeben. Christian Madsen, Geschäftsführer des Wermelskirchener Krankenhauses, versichert zwar, dass es an der Königstraße noch gut aussieht, dass die Klinik wirtschaftlich gut dastehe und man sich unter anderem aufgrund starker Träger, das sind die Stadt und der Kreis, sowie eines guten Finanzmanagements in den vergangenen Jahren, keine akuten Sorgen mache.

Allerdings beobachtet auch Madsen nicht nur die Preissteigerungen mit großer Sorge, sondern auch die Tatsache, dass bisher wenig Unterstützung vom Bund für die Misere gekommen sei. Das erwarten die Klinikchefs aber, ähnlich wie die Apotheker. Es sei völlig inakzeptabel, betonte im Winter die Deutsche Krankenhausgesellschaft, dass die Politik einfach hinnehme, dass bereits in diesem Jahr 60 Prozent der Krankenhäuser rote Zahlen schreiben und sich die Lage noch weiter zuspitzen werde. Leider sind das Probleme, die kurz-, mittel- oder langfristig uns alle betreffen werden. Deshalb sollten Lösungen in aller Interesse sein.

