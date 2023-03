Im Freibad Dabringhausen ist Frühjahrsputz angesagt

Der Förderverein Freibad Dabringhausen beginnt am Samstag mit dem Reinemachen.

Der Förderverein startet am Samstag von 9 bis 14 Uhr mit den Arbeitseinsätzen.

Wermelskirchen. Es geht wieder los: Am kommenden Samstag treffen sich die Mitglieder des Fördervereins Freibad Dabringhausen, um mit den Vorbereitungen für die Saisoneröffnung zu beginnen. Alle, die gerne helfen möchten – auch Kinder sind gerne gesehen – können von 9 bis 14 Uhr dazustoßen. „Wir haben für alle Aufgaben“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Freibad Dabringhausen, Kurt Genz. „Menschen, die nicht schwer tragen können, könne sich beispielsweise beim Catering beteiligen oder auch beim Laubfegen.“

Denn das ist am Samstag angesagt. „Wir müssen erst einmal das ganze Freibad von Laub befreien“, sagt der Vorsitzende. „Die Wiesen, auch die an den Hängen, die Flächen rund um die Schwimmbecken, die Flächen vor dem Kiosk und den Umkleiden, die Flächen vor dem Kassenhäuschen – kurzum, die ganzen Blätter und auch Äste müssen aus dem Freibad verschwinden.“ Denn sonst würde das Laub immer wieder dahin wehen, wo es überhaupt nicht gebraucht wird. „Laub zu fegen, ist übrigens eine Arbeit, die auch Kinder sehr gut verrichten können“, sagt Kurt Genz.

Die Einsätze wurden dieses Jahr von Mitglied Thomas Knab geplant. „Er hat Listen für jeden Arbeitseinsatz bis zum Sommer geplant. Es kommt dann bei jedem Einsatz darauf an, wie viele Menschen daran teilnehmen und was wir geschafft bekommen.“

Beim ersten Arbeitseinsatz am Samstag würde auch die kaputte gegen eine gespendete gebrauchte, aber noch sehr gut funktionierende Waschmaschine ausgetauscht. „Wir müssen die Umkleideräume ausräumen, da sie demnächst alle gestrichen werden sollen“, sagt der Vorsitzende des Förderverein. „Und auch den Kiosk und das Kassenhäuschen von Gerümpel und Müll befreien.“ In einer der nächsten Arbeitseinsätze müssen die Frostpuffer aus den Becken geholt werden. „Die sind dazu da, die Fliesen zu schützen, wenn sich im Becken eine Eisschicht bildet.“ Überhaupt müssen dann die Schwimmbecken mit Umluftreinigern gesäubert werden. Und die Bänke aus der Aufwärmhalle müssen gesichtet werden. „Die, die überholt werden müssen, stellen wir so, dass sie das nächste Mal von unseren Leuten leicht erreicht werden können“, sagt der Vorsitzende. „Sie müssen abgeschmirgelt und auch neu gestrichen werden.“

Die – hoffentlich – vielen Helferinnen und Helfer werden vom Förderverein-Team auch gut versorgt. „Es gibt Kaffee, der wird die ganze Zeit gereicht“, sagt Kurt Genz. „Und je nach Wetter gibt es belegte Brötchen, Erbseneintopf mit Würstchen oder heiße Würstchen.“ Bei schönem Wetter gebe es Kaltes, bei schlechtem Wetter „da habe ich vor Jahren für gesorgt“ gebe es warmes Essen.

Der Förderverein Freibad Dabringhausen hat etwa 400 Mitglieder. Seine Aufgaben sind: Arbeitseinsätze vor, während und nach der Saison, Reinigungsdienste, Organisation des Kassendienstes, Repräsentation auf Veranstaltungen – Weihnachtsmarkt und Dorffest, Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen wie Wasserolympiade und Benefizkonzert.

Die nächsten Arbeitseinsätze des Fördervereins Freibad Dabringhausen sind: jeweils samstags, 25. März, 1. April, 15. April, 22. April, 29. April, 6. Mai, 13. Mai, 20. Mai, 3. Juni und 10. Juni. „Die Freibaderöffnung ist dieses Jahr am Mittwoch, 21. Juni, ab 10 Uhr“, sagt Kurt Genz. „Wir freuen uns schon alle darauf.“