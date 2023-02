Im Berufskolleg wird französisch gekocht

Das hat es so noch nicht gegeben:

Der Städtepartnerschaftsverein Wermelskirchen-Loches lädt Vereinsmitglieder und Interessierte zu einem gemeinsamen französischen Kochen für Freitag, 3. März, ab 18 Uhr in die Küche des Wermelskirchener Berufskollegs an der Kattwinkelstraße in der untersten Etage des Altbaus ein. „Ziel unserer Veranstaltung ist es, gemeinsam ein wenig französische Essenskultur zu zelebrieren. Wir veranstalten keinen Kochkursus, sondern kochen und essen mit allen zusammen“, kündigt der Vorsitzende Rainer Pauschert an.

Und was steht am 3. März so alles auf der Speisekarte? Als Gruß aus der Küche gibt es Rillettes; als Vorspeise dann eine Französische Zwiebelsuppe; als Zwischengang Feldsalat mit Zwiebelkonfit und Ziegenkäse; als Hauptspeise Coq au Vin und als Nachtisch Mousse au Chocolat. „Wir gehen davon aus, dass nach der gemeinsamen Mahlzeit Speisen übrigbleiben. Die Teilnehmer sollten deshalb gerne Plastikgefäße mitbringen, um ein wenig vom gemeinsam Gekochten mit nach Hause zu nehmen“, schlägt Pauschert vor.

Die Teilnahme kostet – inklusive Wein – für Mitglieder 15 Euro pro Person und 18 Euro für Nicht-Mitglieder. „Wir laden herzlich zum Mitmachen ein“, lädt Pauschert zu dem lukullischen Vergnügen ein. Anmeldung sollten bis heute, Samstag, 25. Februar, per E-Mail an rpauschert@web.de erfolgen. Die Gruppengröße ist auf 20 Teilnehmer begrenzt. -rue-