Ihre Liebe gehört den Tierheim-Bewohnern

Engagement

Jasmin Vierke im Katzenhaus. Ohne ehrenamtliche Helfer, die sich in ihrer Freizeit um die Tiere kümmern, würde es für das Team schwer.

Jasmin Vierke (30) leitet das Tierheim am Aschenberg. Kommen verwahrloste Vierbeiner dort an, leidet sie mit.

Von Stephan Singer

Hat ein Tier ein schweres Schicksal hinter sich, bekommt es von Tierheimleiterin Jasmin Vierke auch schon mal eine liebevolle Sonderbehandlung. So darf die elfjährige Mischlingshündin Emma die Arbeitstage im Büro im Gartenblockhaus des Tierheims am Aschenberg verbringen.

Für Vierke ist die Tierliebe Lebensinhalt: „Das ist nicht mein Job, sondern das ist mein Leben.“ Nach dem Willen ihrer ursprünglichen Besitzerin sollte Emma eingeschläfert werden, weil „sie nicht mehr zur Wohnungseinrichtung passte“. Der Tierarzt weigerte sich und alarmierte die Tierschützer. Die nahmen eine Hündin in beklagenswert verwahrlostem Zustand zu sich: Emma war vollkommen überfettet, hatte eine völlig zurückgebildete Muskulatur. Ihr Schultergeschirr war fast eingewachsen, unter den Gurten kein Fell mehr vorhanden und die Haut wund. „Solche Extreme sind Einzelfälle, aber kommen vor“, erzählt Jasmin Vierke kopfschüttelnd.

Davon lässt sich die 30-Jährige indes nicht frustrieren: „Natürlich sieht man hier viel Elend, aber durch meine Arbeit kann ich wenigstens den Tieren helfen.“ Emma ist ein guter Beweis: Sie liegt im Körbchen, lässt sich streicheln. Die nicht mehr ganz junge Hündin hat deutlich abgenommen und freut sich auf den nachmittäglichen Spaziergang durch den Wald.

Die ausgedehnten Gassi-Touren am Nachmittag übernehmen die Aktiven vom Tierschutzverein Wermelskirchen und Umgebung, der Träger des Tierheims ist. Durchschnittlich zehn ehrenamtlich Engagierte kommen täglich vorbei, um mit den Hunden zu spazieren oder Katzen zu streicheln. „Ohne diese Tierfreunde wäre die Arbeit nicht zu schaffen“, erläutert die Tierheimleiterin, die einem Team aus zwei Vollzeit- und drei Teilzeitkräften vorsteht.

Der Arbeitstag ist straff durchorganisiert

Ihr Arbeitstag ist straff: Morgens um sieben Uhr geht es erst einmal mit den Hunden raus. Danach müssen alle Zwinger, Ställe und Käfige gereinigt werden. Zwischen elf und 14 Uhr läuft die Büroarbeit und die Vermittlung von Tieren an Interessenten. Die Vermittlung ist für das Team die unterm Strich entscheidende Arbeit: Sie bringt Tiere in ein neues Zuhause und dem Tierheim neben den Spenden an den Verein die einzige Einnahmequelle durch die Vermittlungsschutzgebühr. „Die Vermittlung bringt uns Geld, deshalb ist es schon wichtig, dass wir Tiere da haben. Es kommen aber von allen Seiten Anfragen, so dass das kein Thema ist“, weiss Jasmin Vierke. Und schon klingelt das Telefon mit einer Anfrage zur Aufnahme eines 13-jährigen Katers. „Wir haben im Moment Platz und nehmen den deshalb natürlich“, muss Vierke nicht lange nachdenken.

Die Leiterin freut sich, dass das Tierheim „sehr viel Nachfrage“ nach Tieren habe: „Selbst wenn es bei dem einen oder anderen schon mal etwas dauert, finden wir meistens ein passendes Tier für jeden Interessenten.“ Im Zweifel sollten Leute auf der Suche nach einem Haustier die Internetseite des Tierheims im Blick behalten und sich regelmäßig melden.

Die Tierheimleiterin belastet am meisten, wenn völlig vernachlässigte Tiere ankommen. „Die schönsten Momente sind, wenn solch scheue Tiere irgendwann zutraulich werden und wieder gesund sind.“