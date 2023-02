Ihre große Liebe begann im Karneval

Claudia Groß und Jan Paas haben sich nach 23 Jahren Beziehung das Ja-Wort gegeben.

Das Gespräch führte Wolfgang Weitzdörfer

Frau Groß, Herr Paas, Sie haben jetzt geheiratet, nach 23 Jahren Beziehung – warum denn erst jetzt?

Jan Paas: Nun ja, irgendwann stellt man dann doch mal fest, dass man angekommen ist – und dann kann man auch heiraten.

Claudia Groß: Wir wohnen jetzt erst seit anderthalb Jahren zusammen, hatten die ganzen Jahre zuvor jeweils eine eigene Wohnung. Er hat eine Tochter aus einer früheren Ehe, ich zwei Söhne aus einer vorherigen Beziehung. Tja, die Kinder sind alle aus dem Haus, wir wohnen mittlerweile zusammen. Da schien es uns der richtige Moment für die Hochzeit zu sein.

Paas: Dazu kommt, wenn man dann doch mal über 30 ist, dass man an die Altersabsicherung denkt. Das ist natürlich nicht ausschlaggebend, aber fließt auch in die Überlegungen mit ein.

Groß: Ja, das gilt für uns beide. Aber noch etwas hat dann mit reingespielt. Ich heiße Groß, mein Mann Paas – wir sind, obwohl wir über zwei Jahrzehnte ein Paar waren, doch irgendwie nie so wirklich akzeptiert worden, als wenn wir ein verheiratetes Paar gewesen wären.

Wer hat den Antrag gemacht?

Paas: Ich habe ihr mehrere gemacht, die waren aber alle noch nicht gut genug. . . Ich hätte ihn auch irgendwo schön am Strand gemacht, aber das geht ja nun gerade nicht.

Groß: Ach ja, wissen Sie, wir sind ja auch kein normales Paar. Ich denke, der Antrag kommt dann irgendwann jetzt, nach der Hochzeit. . .

Wie haben Sie sich kennengelernt?

Groß: Karneval in der Sekt-Bar.

Paas: Wir waren in Kürten. . .

Groß: . . .in Bechen.

Paas: Ja, das ist doch Kürten, am Veilchendienstag, es war spät am Abend, eigentlich war schon alles vorbei. Und dann haben wir uns kennengelernt.

Groß: Und irgendwie hat es direkt gepasst!

Wie hat dann Ihr erstes Date ausgesehen?

Groß: Ich weiß noch, dass seine Tochter mit ihm zum Einkaufen gefahren ist, um ihn von oben bis unten neu einzukleiden. Und dann sind wir, Hand-in-Hand, mit Riesenschritten durch Köln gelaufen, also – Du bist mit Riesenschritten gelaufen, ich bin da kaum hinterhergekommen. Wir waren dann in einem Extrablatt-Café, meine ich.

Paas: Ja, am Heumarkt, da waren wir zum Essen.

Groß: Das werde ich nie vergessen, gerade weil er auch so schnell gegangen ist.

Woran haben Sie gemerkt, dass Sie zusammengehören?

Paas: Wir kennen uns jetzt 23 Jahre – irgendwann dazwischen hat es dann eben auch mal gefunkt. Das würde ich jetzt aber nicht an einem Tag festmachen.

Groß: Nein, nicht an einem bestimmten Tag, wir sind einfach zusammengewachsen mit der Zeit. Wir haben viele gemeinsame Interessen, das hilft natürlich, wenn wir die nicht hätten – ich weiß nicht, ob wir noch immer zusammen wären.

Paas: Sie war mal drei Wochen bei ihrer Tante in Kanada, alleine. Da habe ich sie schon sehr vermisst. Daran habe ich das zum Beispiel gemerkt.

Groß: Auch wenn wir uns immer wieder kebbeln – aber wenn er nicht da ist, dann vermiss ich ihn.

War die Hochzeit damals keine Option für Sie?

Groß: Irgendwas hat mich davon abgehalten, ich hab immer gesagt, dass ich das nicht brauche. Aber jetzt wohnen wir zusammen und mir wird immer mehr bewusst, dass ich das doch will.

Paas: Es ging dann recht schnell, als wir zusammengezogen sind, wir saßen hier zusammen, sie und meine Tochter – ich hatte da gar keine Chance, Nein zu sagen. . .

Hat es eine große Hochzeitsfeier gegeben?

Groß: Nein, wir machen im Juni ein schönes Gartenfest, zu dem wir unsere Freunde und Familie einladen. Dieses Große, das Klassische – mit Weiß und Bling-Bling, das sind wir beide nicht. Auch das Standesamt war nur im kleinen Rahmen.

Paas: Wir waren am Abend mit den Kindern und ein paar Freunden noch in der Kölner Altstadt. Das hat den Hintergrund, dass wir das früher immer sehr gerne gemacht haben, und deswegen passt es sehr gut, dass wir dann am Abend noch in „unsere Kneipe“ gehen.

Groß: Unsere jeweiligen Mütter waren aber mit dabei, die Väter leben beide nicht mehr, und das freut mich wirklich sehr, dass die Mütter das miterleben konnten.

Ist man im höheren Hochzeitsalter eigentlich abgeklärter?

Groß: Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Wenn man jünger ist, dann ist das vielleicht so, dass man nicht weiß, was da noch so kommt. Aber ich bin mir recht sicher, dass wir zusammen alt werden. Ich kann mir eine andere Beziehung einfach nicht mehr vorstellen, und er auch nicht. Ob wir nun ohne oder mit Trauschein zusammen sind – wenn, dann bringt es uns nur näher zusammen.

Paas: Ich habe das ja schon mal mitgemacht. Deswegen war ich überhaupt nicht aufgeregt. Ich war am Tag nach der Hochzeit der gleiche wie am Tag davor. Für meine Frau hat sich nur geändert, dass sie jetzt einen anderen Namen schreiben muss.

Warum haben Sie eigentlich im Februar geheiratet?

Groß: Das ist tatsächlich eine Entscheidung gewesen, die sich nach dem erstmöglichen, freien Termin im Standesamt Wermelskirchen gerichtet hat – und der war nun einmal am 11. Februar.

Paas: Ursprünglich auf die Idee gekommen sind wir übrigens, weil wir im vorigen Jahr eine Wohnmobilreise durch die USA machen wollten. Und da hat meine Frau so eingeworfen: Ach, komm, dann lass uns in der Little White Chapel in Las Vegas heiraten. Ich war da vor Urzeiten mal gewesen und hatte ihr davon erzählt. Da kam das Thema erstmals auf – die Reise haben wir zwar nicht gemacht, aber das Heiraten ist stehengeblieben.

Wohin geht es auf Hochzeitsreise?

Paas: Wir fahren mit dem Wohnmobil durch Kanada, nach British Columbia, und besuchen dort dann die Familie meiner Frau. Wir haben so eine Fahrt schon zweimal gemacht, jetzt kommt das dritte Mal. Das wird aber erst später im Jahr sein, im Sommer.

Glauben Sie, dass sich durch die Hochzeit etwas in Ihrer Beziehung ändern könnte?

Paas: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben viele gemeinsame Interessen – und die sind doch nicht weg, nur weil wir jetzt geheiratet haben.

Haben Sie einen Rat an jüngere Paare, die heiraten möchten?

Groß: Mein Rat an jüngere Menschen ist: Gebt nicht schnell auf, kämpft für eure Beziehung!

Paas: Das ist der Vorteil, wenn man etwas älter ist. Dass man nicht glaubt, alles ist vorbei, wenn es mal kracht. Trotzdem bekommt man einen Guten-Morgen-Kuss.

Groß: Und das ist auch wichtig. Wir haben uns einmal sehr gestritten, und weil er morgens immer um halb sechs schon zur Arbeit fährt, bin ich mit aufgestanden und habe ihm einen Guten-Morgen-Kuss gegeben.