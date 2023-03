Ihr Leben dreht sich um den Sport

Im Bürgerzentrum wurden drei Frauen und drei Männer für ihre außergewöhnlichen Leistungen geehrt.

Von Sabine Naber

Wermelskirchen. Bürgermeisterin Marion Lück betonte am Samstagnachmittag im Saal des Bürgerzentrums gleich zu Beginn der Sportlerehrung, worauf es beim Sport ankommt: „Spielerisch Solidarität lernen, Teamspirit erleben, Respekt und Fairness fördern, zu einem friedlichen Miteinander beitragen – wir erleben hier ein tolles Miteinander“, befand sie. Und versprach, dass die Sporthallen in Wermelskirchen für die Sportlerinnen und Sportler frei gehalten würden. „Denn so klappt die Integration am besten“, ist die Bürgermeisterin überzeugt.

Für ihre außergewöhnlichen Leistungen ist Svea Bleek einstimmig zur „Sportlerin des Jahres“ gewählt worden. Ihr Sport ist Tanzen, Modern Dance und Hip-Hop. „Geboren 2004, wurde sie im Wermels-kirchner Ballettstudio Momo ausgebildet. Seit 2019 zusätzlich im Tanzhaus Wuppertal und in der TSA Dance Gallery München“, schilderte Marion Lück den Weg der jungen Sportlerin. Und zählte ihre Erfolge auf, zu denen im vergangenen Jahr der erste Platz bei den Regionalmeisterschaften in München und Hürth in den beiden Sportarten Modern Dance und Hip-Hop - mit Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft – zählen. Ihr großes Können zeigte Svea Bleek anschließend auf der Bühne. „Ihr Tanz unterstreicht die unterschiedlichen Facetten in diesem Bereich“, zeigte sich Marion Lück „tief beeindruckt“ vom Auftritt der jungen Tänzerin.

„In der Heimatstadt geehrt zu werden, ist toll. Schön, dass man an mich gedacht hat“, freute sich der Handballer Florian Drosten (18), dass die Wahl des Sportausschusses für den Titel „Sportler des Jahres“ auf ihn gefallen war. „Er ist ein Riesentalent, hat seine Karriere hier im Grundschulalter gestartet“, sagte Marion Lück und erzählt, dass der Handball auch in ihrer eigenen Familie eine Rolle spielt.

Seit vier Jahren lebt der Ausgezeichnete in Melsungen, ist seit August Profispieler beim MT Melsungen. „Ich mache im nächsten Jahr mein Abi. Das ist manchmal schwer, weil die Tage lang sind. Denn von der Schule aus geht es gleich zum Training“, sagt Drosten. Und erzählt, dass er in seiner neuen Heimat zunächst in einer Jugendgruppe gewohnt hat. „Aber seit ich 18 bin, wohne ich alleine.“

Die Ehrung „Mannschaft des Jahres“ konnten Christiane und Hans-Werner Bauss entgegennehmen. „Gespannfahren konnte er bereits mit zehn Jahren“, sagte Rainer Bleek, Vorsitzender des Stadtsportverbandes. Und zählte Bauss’ Erfolge im Enduro-Gespann, das im Gelände auf lange Strecken ausgelegt ist, auf. Bauss war zwölfmal Deutscher Meister, dreimal Europa-Cup-Gewinner, mehrfacher Gaumeister NRW und Landesgruppenmeister. Christiane Bauss ist mehrere Jahre im Enduro-Gespannsport gegen Hans-Werner Bauss angetreten. Beste Platzierung war ein dritter Platz im Europa Cup. Alle Erfolge im Gespann-Trial haben Christiane und Hans-Werner Bauss gemeinsam errungen. Beide hätten diese Auszeichnung längst verdient.

„Er ist seinem Sport bis heute treu geblieben. Ohne ihn wären die Erfolge in der Tischtennisabteilung nicht möglich gewesen“, sagte Rainer Bleek, als er Werner Pohl (85) als Ehrenamtler ehrte. Pohl sei über Jahrzehnte hinweg das Gesicht der Tischtennisabteilung gewesen und habe sogar private Räumlichkeiten in den Ferienzeiten fürs Training zur Verfügung gestellt.

Für ihre herausragenden Leistungen in ihrer 30-jährigen Tätigkeit als Sportübungsleiterin, zeichnete Karl-Heinz Wilke, Vorsitzender des Sportausschusses, Heidi Herbst aus. Im Januar 1995 als Übungsleiterin im TuS Wermelskirchen gestartet, leitete sie beispielsweise Mutter-Kind- und Fitnessgruppen, Rückenkurse und Herzsportgruppen.

Für ein buntes Bühnenprogramm sorgten zwischen den Verleihungen zwei großartige Tanzgruppen und Einrad-Fahrerinnen, die mit roten Regenschirmen munter durch den Saal rollten. „Ich wusste nicht, dass man so viel mit einem Einrad machen kann“, staunte sicher nicht nur die Bürgermeisterin.

Standpunkt von Susanne Koch: Im Sinne des Sports

Nicht nur die Sportlerin des Jahres, der Sportler des Jahres und die Mannschaft des Jahres werden auf der Sportlerehrung ausgezeichnet. Sondern auch ein besonderer Ehrenamtler und eine Übungsleiterin. Wermelskirchen denkt eben an alle. Dass Bürgermeisterin Marion Lück den Sportlerinnen und Sportlern am Samstag versprochen hat, dass die Sporthallen aufbleiben und für den Sport weiter genutzt werden sollen, ist ein sehr gutes Zeichen.

Denn so müssen die sportlich Aktiven nicht irgendwann fürchten, vor verschlossenen Türen zu stehen, weil die Stadt die Sporthallen als Notunterkunft für Flüchtlinge braucht. Die Wermelskirchener Vereine sollten die Chance nutzen und auf die Flüchtlinge zugehen – sofern sie es nicht längst getan haben – denn gemeinsamer Sport hilft bei der Integration. Bei gemeinsamen Aktivitäten ist man sich nicht mehr so fremd und man kommt sich näher.