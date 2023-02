„Ich lebe konzentrierter und bewusster“

Pfarrer Manfred Jetter spricht über seine Erfahrungen in der Fastenzeit.

Das Gespräch führte Wolfgang Weitzdörfer

Herr Jetter, welche Bedeutung hat das Konzept „Fasten“ für Sie?

Manfred Jetter: Das Konzept „Fasten“ bedeutet für mich zunächst einmal die Einteilung meiner Lebenszeit in verschiedene Phasen, die in bestimmter Weise geprägt sind. Da Fasten mit Verzichten und Bewusstmachung zu tun hat, löst eine Fastenzeit oft eine Zeit des Überflusses und der überbordenden Lebenslust ab. So, wie wir es in diesen Tagen ja erleben: Der Fastelovend, Karneval, ist nun zu Ende, und wird abgelöst von einer Zeit mit mehr Ernst und Besinnung. Insofern bildet das Konzept „Fasten“ für mich den strukturierten Wechsel zwischen einem eher „verschwenderischen“ und einem eher „enthaltsamen“ Lebensstil. Ich selbst schätze beides und erlebe, dass eine der Seiten alleine zu wenig wäre. Beide Lebensstile ergänzen sich. Insofern wirkt das Konzept „Fasten“ sogar der Monotonie im Leben entgegen. Das bedeutet schließlich auch, dass ich meine Zeiten mit Fasten nicht nur auf eine bestimmte Zeit im Frühjahr beschränken muss.

Welchen religiösen Hintergrund hat die Fastenzeit eigentlich?

Jetter: Fasten gibt es schon immer und in allen Religionen, nicht nur im Christentum, wo es ja früher auch noch die Adventszeit als Fastenzeit gab. Bekannt ist uns natürlich der Ramadan, die Fastenzeit des Islam. Fastenzeiten haben unterschiedliche Inhalte. Einmal ist die Fastenzeit eine Zeit der Buße, Reinigung und Umkehr, zum anderen ist es eine Zeit der Vorbereitung: Man möchte sich bewusst dem Wirken Gottes im eigenen Leben öffnen.

Die Evangelische Kirche bietet jedes Jahr eine Fastenaktion an – wie wird sie in Wermelskirchen angenommen?

Jetter: Diese Fastenaktion heißt „7 Wochen ohne“ – das ist eben das Zeitintervall zwischen Aschermittwoch und Ostern. Gegründet wurde sie in den 80er Jahren von Pfarrerinnen und Pfarrern, die dem gesellschaftlichen Konsumverhalten eine inhaltliche Konzentration auf das Wesentliche entgegensetzen wollten. Seither steht diese Fastenaktion jedes Jahr unter einem eigenen Motto, in diesem Jahr unter dem Motto: „Leuchten! 7 Wochen ohne Verzagtheit“. Man kann einzeln daran teilnehmen oder auch in einer Gruppe. Dabei geht es nicht nur um selbst gewählten Verzicht auf liebgewordene, aber ambivalente Gewohnheiten wie Alkohol, Süßigkeiten, Fleisch, Auto, Fernsehen, Computerspiele etc., sondern auch um eine bewusste Neuausrichtung. In diesem Jahr geht es eben um ein Leben, das eine gute Leuchtkraft entwickelt, eine gute Ausstrahlung für andere Menschen hat. Dabei möchte man die Verzagtheit ablegen, die uns in diesen Krisenzeiten ergreifen will.

Wann haben Sie zum ersten Mal die Fastenzeit mitgemacht – und worauf haben Sie verzichtet?

Jetter: Ich habe mich zum ersten Mal in den 90er Jahren beteiligt, damals auch Fastengruppen initiiert. Ich selbst habe immer wieder auf Alkohol, Süßigkeiten, Fleisch verzichtet.

Fasten Sie selbst in dieser Fastenzeit auch?

Jetter: Seit langem habe ich schon meine persönliche Fastenzeit immer weiter ausgedehnt. Inzwischen verzichte ich immer von Neujahr an für mindestens ein halbes Jahr auf Alkohol. Ich merke, wie mir das guttut. Ich übe mich immer wieder auch im Intervallfasten, also acht Stunden am Tag essen, 16 Stunden nicht. Auch das hat eine wohltuende Wirkung. Und schließlich: Seit etlichen Jahren praktiziere ich, wie soll ich sagen, eine Art „Kontakt-Fasten“ oder vielleicht „Zu-Hause-Fasten“: Mindestens zweimal im Jahr fahre ich für ein paar Tage los, für mich alleine, gerne auf einen Pilgerweg oder eine Fernwanderung.

Wie wichtig kann eine solche Auszeit für die Persönlichkeit sein?

Jetter: Ich möchte diese Auszeiten nicht mehr missen. Dadurch werde ich angeregt und nehme mir Zeit, nachzudenken, über mich, mein Leben, meine Beziehungen, meine Haltungen. Ich habe dann einen kleinen geistlichen Begleiter, sowie ein kleines Heft und notiere darin meine Gedanken. Man verändert sich dabei hin zu einem bewussteren Leben.

Was sind die spirituellen Auswirkungen, die das Fasten für die Menschen haben kann?

Jetter: Ich lebe konzentrierter. Bewusster. Habe keine Angst mehr, Dinge anzusprechen. Bereite mich – ja, jetzt schon – auf den Tod vor. Regle jetzt schon meine letzten Dinge. Und bitte Gott um ein Vertrauen, dass er in allem, was ist und geschieht, lebt und wirkt. Viele fasten aus gesundheitlichen Gründen. Den Körper entschlacken, entgiften, krankmachende Nahrungsmittel erkennen und beschränken. Sich darauf besinnen, was der Körper wirklich braucht. Dieses Anliegen möchte ich in spiritueller Hinsicht auf unseren Geist, unsere Seele übertragen. Vielleicht kann man es so zuspitzen: Es geht beim Fasten nicht nur darum, Übergewicht abzubauen, sondern auch darum, die falschen Gewichtungen im Leben wahrzunehmen und abzubauen. Dabei entbindet Fasten übrigens nicht von der Verantwortung für die Welt. Im Gegenteil. In der Bibel wehrt sich Gott gegen ein falsch verstandenes Fasten als religiöse Leistung und hält den Menschen vor: „Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!“ (Jesaja 58,6-7).

Muss einem Fasten schwerfallen, um effektiv zu sein?

Jetter: Das ist ein verbreitetes Missverständnis, im Gegenteil: Durch manche Dinge, die uns so selbstverständlich und leicht vorkommen, machen wir uns das Leben letztlich richtig schwer. Übermäßiger Genuss zum Beispiel, ungesundes Verhalten, eingefahrene Beziehungsmuster. Davon ein wenig loszukommen, fällt nur anfangs schwer, wird dann immer leichter und kann in eine innere und äußere Freiheit führen, die wir so nicht mehr erwartet haben.



Muss Fasten immer Verzicht sein – oder kann man bewusst auch etwas machen, das man sonst nicht macht?

Jetter: Tja, wie will man das benennen? Die Erfahrung, dass weniger manchmal mehr ist. Dass ich unabhängiger werde von der Meinung anderer. Dass ich mich mehr auf Gott gründe als auf mein Ansehen. Ist das Verzicht, der wehtut? Und wie gesagt, die Fastenaktion „7 Wochen ohne“ bietet jedes Mal eine positive Lebenshaltung, der man nachspüren kann. In diesem Jahr eben „7 Wochen ohne Verzagtheit“. Es wäre schön, wenn wir mehr ermutigen könnten.

Freuen Sie sich auf das Ende Ihrer Fastenzeit?

Jetter: Mit meinem Alkoholfasten ist es so: In jeder der Jahreshälften freue ich mich auf die jeweils andere. Jetzt schon freue ich mich auf einen guten Rotwein im Herbst, und zum Jahresende freue ich mich dann wieder auf die alkoholfreie Zeit.

Hintergrund

Andachten: Rund um die Fastenaktion lädt die Evangelische Kirchengemeinde in Wermelskirchen jeden Donnerstag bis Ostern, immer in der Zeit von 19 bis 19.30 Uhr, in die Kirche in Hünger zu einer begleitenden Andacht ein.

Aktion: Die Fastenaktion der Evangelischen Kirche läuft in diesem Jahr unter dem Motto „7 Wochen ohne Verzagtheit“. Alle Infos dazu gibt es im Internet unter:

www.7wochenohne.evangelisch.de