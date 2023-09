„Ich bin ein guter Fahrer – nur darf ich es eben nicht“

Richterin lässt bei Wiederholungstäter Milde walten

Wermelskirchen. Hinter jeder noch so geringfügig erscheinenden Straftat steckt in aller Regel eine Geschichte, steht ein Mensch, der aus unterschiedlichen Gründen vom rechten Weg abgekommen ist und straffällig wurde.

Da war etwa der 65-Jährige aus Leverkusen, der am 6. September des Vorjahres in Luchtenberg in eine Radarfalle fuhr – wobei dann auch noch festgestellt wurde, dass er über keinen gültigen Führerschein verfügte. Und das schon seit dem Jahr 2004, denn damals war ihm der Führerschein wegen des Missbrauchs von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr entzogen worden.

„Dazu kommt, dass Sie 19 Eintragungen im Bundeszentralregister haben, darunter auch mehrere einschlägige – wenngleich viele schon sehr lange zurückliegen“, stellte die Richterin fest. Sein Fehlverhalten leugnete der Angeklagte indes nicht. „Das wäre auch schwer möglich“, sagte die Richterin und wollte wissen, wie es denn dazu gekommen sei – zumal er von 2014 bis 2022 unauffällig gewesen sei. „Ich war mit einem Kollegen unterwegs, mit dem ich mich verkracht habe. Dann war der weg – und ich bin dann weitergefahren. Ich bin ein guter Fahrer – nur darf ich es eben eigentlich nicht“, sagte der Angeklagte zerknirscht.

60 Tagessätze zu je 10 Euro und sechs Monate ohne Führerschein

Der Mann habe eine Urinprobe abgegeben, mit positivem Befund auf Betäubungsmittel, eine Blutabnahme sei „wegen schlechter Venen“ nicht möglich gewesen, verlas die Richterin. „Sie sind im Methadon-Programm. Wie läuft das?“, wollte sie weiter wissen. Gut laufe das, er sei niedrigdosiert eingestellt. „Damit dürfte ich sogar Autofahren“, sagte der 65-Jährige.

Er habe auch versucht, den Führerschein wieder zu bekommen, allerdings habe man ihm gesagt, erst einmal die Verhandlung abzuwarten. Die Richterin betonte, dass man dem Angeklagten das Leben nicht übermäßig schwer machen wolle.

Als Hartz IV-Empfänger habe er zudem nicht viel Geld, so dass eine niedrige Geldstrafe angemessen sei. „Bei der letzten Verurteilung im März 2022 wurde auf eine Sperre verzichtet – das können wir jetzt auch machen. Denn sie werden ohnehin zur MPU müssen, um Ihren Führerschein zu bekommen, das zieht sich“, so die Richterin und fügte an: „Das ist ein großes Geschenk an Sie. Und ich verspreche ihnen, wenn ich Sie hier noch einmal wegen etwas Ähnlichem wiedersehe, dann geht das anders aus.“ Der Angeklagte beteuerte, dass das „garantiert nicht der Fall“ sein werde.

Der Staatsanwalt forderte in seinem Plädoyer 60 Tagessätze zu je 10 Euro sowie eine sechsmonatige Führerscheinsperre für den 65-Jährigen. Dem schloss sich die Richterin in ihrem Urteil mit den Worten an: „Ich hoffe sehr für sie, dass wir uns hier nicht wiedersehen werden.“ wow