60 Hundefreunde erproben sich mit Vierbeinern in Agility

Hundesportzentrum

+ © Jürgen Moll Am Agility-Fun-Turnier in der Hundesporthalle Dabringhausen nahm auch Annemarie Höynck aus Burscheid mit Tina teil. © Jürgen Moll

Die Ausrichter mussten die Teilnehmerzahl im Hundesportzentrum Dabringhausen aus Platzgründen begrenzen.

Von Stephan Singer

Der kleine Jack-Russel-Terrier „Mo“ steht kurz vor der Vollendung seines zweiten Lebensjahres. Der Hund ist ein quirliges, aufgewecktes Kerlchen, mit gespitzten Ohren und aufmerksamem Blick verfolgt er das emsige Geschehen im Hundesportzentrum Bergisch Land am Höferhof in Dabringhausen.

„Mo“ und sein Frauchen Andrea Würsig sind eigens aus der Eifel die 140 Kilometer Strecke gefahren, um am Agility-Turnier in Wermelskirchen teilzunehmen. 60 Teilnehmer traten mit ihren Vierbeinern im Hundesportzentrum an und es hätten noch mehr sein können, wie Inhaber Jürgen Heinrich sagt: „Die Nachfrage war groß, wir mussten die Teilnehmerzahl bei 60 begrenzen, weil wir für mehr nicht den Platz haben.“ Die Veranstaltung, die das Hundesportzentrum einmal jährlich auf dem Parcours in der Halle ausrichtet, sei im Vergleich ein „Mini-Turnier“, beschreibt Heinrich: „Andere Turniere sind deutlich größer, da kommen mehr als 100 Teilnehmer.“ Der Veranstalter kennt den Grund: „Agility, das seine Wurzeln in England hat, ist weltweit beliebt. Und gerade Indoot-Turniere erfreuen sich großer Beliebtheit,weil sie unabhängig vom Wetter zu absolvieren sind.“

Andrea Würsig und ihr „Mo“ erlebten in Wermelskirchen eine Premiere: Das Duo nahm zum ersten Mal an einem Turnier teil. Die 33-Jährige erzählt: „In der Eifel gibt es nicht viele Angebote, die Homepage des Hundesportzentrums war für mich ansprechend. Und ich muss sagen: Der Weg hat sich gelohnt.“

INDOOR-VERGNÜGEN ANGEBOT Das Hundesportzentrum Bergisch Land bietet in einer Indoor-Halle verschiedene Kurse für Familienhunde als auch den sportlich interessierten Hundehalter an. Dazu zählen sowohl die Grundausbildung oder die Ausbildung zum Begleithund als auch Agility, Obedience oder Dog Frisbee. Mehr unter www.hundesport-bl.de.

Andrea Würsig ist Lehrerin. Ihr Hund „Mo“ einer der wenigen Schulbegleithunde in Deutschland. „Zu dieser Aufgabe ist Agility ein super Ausgleich für den Hund. Außerdem schweißt der Sport den Menschen und das Tier als Team unheimlich zusammen.“ Je nach dem wie es die Zeit zulasse und für den Hund nicht zu anstrengend werde, wolle sie mit „Mo“ in Zukunft regelmäßig bei derartigen Turnieren mitmachen: „Echte Freaks sind an jedem Wochenende auf einem anderen Turnier. Eine derartige Menge werden wir wohl nicht schaffen.“

Geschwindigkeit ist nicht alles bei dem Wettbewerb

Das Hundesportzentrum Bergisch Land richtete das Turnier in drei Klassen aus: Small (über 30 Zentimeter Schulterhöhe), Medium (über 40 Zentimeter) und Large (über 60 Zentimeter). Die Teilnehmer mussten mit ihren Vierbeinern möglichst schnell einen Parcours bewältigen. Dabei galt es für die Hunde, Hindernisse wie Brücken oder Tunnel zu über- oder durchschreiten, Slalomstangen im Zick-Zack zu durchqueren oder Hindernisse zu überspringen. Allerdings: Dabei war Geschwindigkeit längst nicht alles, denn eine Jury vergab zudem Wertungsnoten, bei denen beispielsweise Fehler oder Verweigerungen des Hundes für Abzüge sorgten.

So konnte auch der langsamste Teilnehmer dennoch beim Wettbewerb gewinnen, wenn er im Gegensatz zu seinen Kontrahenten fehlerfrei blieb.