Hundebesitzer sorgen sich vor Ködern

Viele Falschmeldungen

+ © Christian Beier/Archiv „Giftköder“ ist vor allem für Hundebesitzer ein Reizwort. Viele ängstigen sich davor, dass ihr Vierbeiner Gift frisst – und die sozialen Netzwerke sind voll von entsprechenden Warnungen. Polizei, Veterinäramt und Tierärzte geben aber Entwarnung. © Christian Beier/Archiv

Im Eifgen soll ein Tier Gift aufgenommen haben. Polizei und Amt können das nicht bestätigen.

Von Anja Carolina Siebel

Die WGA-Leserin klingt am Telefon besorgt. „Wir gehen mit unserem Hund nicht mehr im Eifgen spazieren“, sagt sie entschlossen. Von Giftködern hat sie gehört. „Die Nachricht verbreitete sich im Internet“, berichtet die Leserin. Im sozialen Netzwerk Facebook hatte die Warnung in den vergangenen Tagen rasch die Runde unter Wermelskirchener Hundebesitzern gemacht. Um eine reine Falschmeldung handelte es sich offenbar nicht: Iris Stumm, Betreiberin der Hundeschule „Pro Cane“, hatte sie auf ihre Internetseite gesetzt.

„Hintergrund ist, dass ein mir bekannter Hund mit unklaren Symptomen zum Tierarzt musste“, berichtet die Hundetrainerin. „Er war allerdings auch eine Zeit lang unbeaufsichtigt unterwegs. Es kann sein, dass er etwas Giftiges aufgenommen hat; es könnte aber auch ein epileptischer Anfall gewesen sein.“ In jedem Fall hielt die Tiertrainerin es für wichtig, Gleichgesinnte zu warnen. Von Panikmache hält Iris Stumm indes nichts: „Da sollte man schon abwägen, was man veröffentlicht.“

„Uns ist zurzeit kein Fall eines Giftköders bekannt.“

Richard Barz, Polizeisprecher

Ähnlich sieht das Polizeisprecher Richard Barz. „Uns ist zurzeit kein Fall eines Giftköders bekannt“, sagt er auf Nachfrage. „Aber wir erfahren davon natürlich auch nur, wenn wir benachrichtigt werden.“ Seit Rat: Wenn Spaziergänger etwas Verdächtiges sehen, sollten sie das Veterinäramt benachrichtigen. „Oder den Tierarzt“, schlägt der Polizeisprecher vor, dessen Tochter selbst als Hundetrainerin arbeitet. „Die Tierärzte arbeiten meist eng mit dem Veterinäramt zusammen.“ Aber auch beim zuständigen Amt in Bergisch Gladbach ist derzeit kein Fall aus Wermelskirchen gemeldet worden.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel

„Übers Internet Panik zu verbreiten, ist nicht der richtige Weg“, sagt Kreissprecher Alexander Schiele. Und auch er meint: „Wenn ein Verdacht besteht, sollte das Veterinäramt davon erfahren. Und dieser Weg führt meist über den Tierarzt. Dort kann das verdächtige Stück dann möglicherweise näher untersucht werden.“ Allerdings könnte das für den Finder des angeblichen „Giftköders“ teuer werden. Denn: Eine Laboruntersuchung kostet Geld. Und das zahlt – freilich – der, der die Untersuchung veranlasst hat.

Der Wermelskirchener Tierarzt Eckhard Bürgener hat in seiner Praxis noch nie einen Giftköder gesehen. „Und ich arbeite seit 27 Jahren hier“, sagt der Veterinär. Er glaubt, dass die Sorge der Hundebesitzer häufig unberechtigt ist: „Da liegt dann ein Butterbrotpapier, und Spaziergänger vermuten schon das Schlimmste.“ Wenn ein Hund oder ein anderes Tier mit Verdacht auf eine Vergiftung in seine Praxis komme, lasse er es erbrechen. „Der Hund kann aber wer weiß was gefressen haben“, sagt der Tierarzt. „Gift ist da die seltenste Möglichkeit.“ Denn: „Es ist ja kaum Gift im Umlauf. Es gibt Rattengift, das wirkt aber erst mehrere Tage später und lässt die Tiere innerlich verbluten. Und es gibt vielleicht noch Schneckenkorn. Aber dass ein Hund mit so etwas in Berührung kommt, ist wirklich äußerst selten.“

Hundetrainerin Iris Stumm hat den Fall des kranken Hundes zwar auf ihrer Seite geteilt, von undurchdachter Panikmache hält sie aber nichts: „Es ist gut, wenn die Leute vorsichtig sind, aber es gibt sicher keinen Grund zu großer Sorge, dass in unseren Wäldern Hundehasser unterwegs sind.“ Vielmehr rät sie zur gegenseitigen Rücksichtnahme.