Hünger: Jetzt sind die Bürger gefragt

Jetzt können die Bürger den Verantwortlichen Fragen stellen: Am Dienstag, 28. Februar, findet um 17.30 Uhr im Großen Saal des Bürgerzentrums eine Bürger-Informationsveranstaltung der Autobahn GmbH zur Baustelle an der Gewölbebrücke über die A 1 in Hünger statt. Das teilt die Verwaltung mit.