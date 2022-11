Hünger: Baustellenschild nun geändert

Vielen Wermelskirchenern und regelmäßigen Passanten der Baustelle an der Autobahnbrücke in Hünger kam es bis zuletzt wie ein Hohn vor.

Das Hinweisschild an der Baustelle kündigte einen Abschluss der Arbeiten für Herbst 2022 an. Das ist korrigiert: Jetzt verweist das Schild auf ein Ende der Baustelle im Herbst 2023, in dem die letzte Ziffer der Jahreszahl mit einer „3“ überklebt wurde.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Autobahn GmbH als Bauherr angekündigt, dass bis Ende 2022 die Arbeiten an der Baustelle wieder gestartet werden (wir berichteten), nachdem an der Brücke seit September nicht mehr gearbeitet wurde. Zuletzt hatten sich Politiker vor Ort ein Bild von der Situation an der Baustelle gemacht und sich zum Teil mit offenen Briefen an den zuständigen Bauträger, die Autobahn-GmbH, und das Verkehrsministerium des Bundes gewandt. Gebracht hat das bisher zumindest nichts. -sng/acs-