Hünger: Anwohner machen sich Luft

Wermelskirchen. Die 2018 eingestürzte Morandi-Brücke in Genua sei 2020 in Windeseile aufgebaut worden, konstatierte Anwohner Heinz Köhler. „Kein Wunder, da wurde ja auch 24 Stunden gearbeitet. In zwei Schichten. Warum ist das denn an der Autobahnbrücke in Hünger nicht möglich?“

Der Wermelskirchener erntete mit seinem deutlichen Statement in Richtung der Mitarbeitenden der Autobahn GmbH tosenden Applaus der Anwesenden. Rund 100 Anwohner aus Hünger, Pohlhausen, Sellscheid und den Ortschaften um Oberburg waren am Dienstagabend zur Bürgerversammlung ins Rathaus gekommen. Eingeladen dazu hatten Stadtverwaltung und Autobahn GmbH als Bauträger an der Autobahnbrücke Hünger.

Wie berichtet, hatten sich viele Bürger massiv beschwert über die Verkehrsführung aufgrund der Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke. Die Umleitung führt durch Polhausen über die Preyersmühle, so dass insbesondere für Pendler in die Innenstadt ein erhebliches Mehr an Kilometern anfällt.

Ortspolitiker wie Anwohner hatten in der Vergangenheit Vorschläge mit Alternativen an die Autobahn GmbH verschickt. Ein Beispiel war die Errichtung einer Ampelanlage. Es gab aber auch andere Vorschläge. Andreas Zens, Geschäftsbereichsleiter Bau und Erhaltung der Autobahn GmbH, erklärte den rund 100 Anwesenden, warum die Fachleute der Autobahn GmbH der Ansicht seien, dass sämtliche vorgeschlagenen Alternativen nicht tragbar seien.

Der Pferdefuß bei einer Baustellenampel sei vor allem der, dass Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) eingehalten werden müssten. Das würde zu teilweise langen Wartezeiten (bis zu acht Minuten) an der Ampelanlage und entsprechenden Rückstaus, auch im Kurvenbereich, führen.

Ein weiterer Vorschlag war die komplette Sperrung der Anschlussstelle Wermelskirchen der Autobahn 1. „Auch das wäre aus unserer Sicht nicht durchführbar“, sagte Andreas Zens. Unter anderem, weil dann andere Ausfahrten, beispielsweise Burscheid, völlig überlastet wären. Die Ampelanlage an der A 1 in Burscheid sei beispielsweise jetzt schon an der Leistungsgrenze.

Auch die Umleitung der Ausfahrenden zur Raststätte Remscheid sei für den Bauträger nicht praktikabel. Die Raststätte sei „nicht für eine hohe Verkehrsbelastung wie an Anschlussstellen ausgelegt“. Zudem wäre laut Autobahn GmbH ein umfangreicher Umbau der Auffahrt von der Raststätte auf die Autobahn erforderlich. Fußgänger, die auf der Raststätte naturgemäß unterwegs seien, würden zudem durch den Durchgangsverkehr gefährdet.

Sicherheit stehe an erster Stelle, betonte Zens. Das gelte auch auf der Baustelle. „Dort gelten Sicherheitsabstände, die zu den Baufahrzeugen eingehalten werden müssen. Die können wir nicht außer Acht lassen, so dass eine Regelung mit Gegenverkehr von Beginn an unmöglich war.“

Nach dem Hochwasser im Sommer 2021 – damals war die Umleitungsstrecke überschwemmt worden – und einem Planungsfehler – die Techniker hatten die Betonplatte, die auf die Brücke soll, zu hoch berechnet – starteten die Bauarbeiten im November 2022 nach langer Pause wieder. Laut Andreas Zens soll im Sommer 2023 die Bauphase 1 abgeschlossen sein, dann steht der Wechsel auf die andere Seite der Brücke an.

Wenn alles nach Plan des Bauträgers läuft, sollen ab Ende 2023 wieder beide Seiten der Brücke befahrbar sein. Das heißt, dann wäre die Zeit der langen Umwege für die Anwohner vorbei. Denen war am Dienstagabend anzumerken, dass es ihnen guttat, Dampf abzulassen. Einige forderten Schadensersatz aufgrund der vielen Kilometer, die sie zusätzlich würden fahren müssen.

Andreas Zens betonte, dass sie sich mit diesem Anliegen an die Autobahn GmbH als Unternehmen wenden müssten. „Wir sind hier für Planung und Bau zuständig.“ „Bessere Ausleuchtung und weniger Gefahrenstellen für Fußgänger und Radfahrer an der Baustelle“ waren die Wünsche, die die Gastgeber mit in die Dienststelle nahmen. Ansonsten werden die Anwohner sich weiter in Geduld üben müssen.

Zuletzt hatten sich immer häufiger Politiker vor Ort ein Bild von der Situation an der Baustelle gemacht und sich zum Teil mit offenen Briefen an den zuständigen Bauträger, die Autobahn GmbH, und das Verkehrsministerium des Bundes gewandt. Diese hatten aber lange Zeit nicht reagiert.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Angebot kam zu spät

Das tat mal gut, dachte sich wohl manch einer am Dienstagabend im Bürgerzentrum. Denn die Anwohner von Hünger und Umgebung konnten sich Luft machen über die für sie unselige Verkehrsführung an der Autobahnbrücke. Es war deshalb sicher gut und richtig, dass die Veranstaltung für Bürgerinnen und Bürger stattgefunden hat. Aber sie kam deutlich zu spät.

Der Ärger, die Wut und das Misstrauen hatten sich längst angestaut. Die Argumente der Autobahn GmbH, warum gerade diese einseitige Verkehrsführung nun die sicherste und einzig praktikabelste ist, mögen korrekt sein. Die nicht stattgefundene Kommunikation, die lange offengebliebenen Fragen und die lange für die Bürger wenig nachvollziehbare Vorgehensweise wiegen indes viel schwerer als jeder Umweg, den man in Kauf nehmen muss.

Transparenz und gute Kommunikation sind Pfunde, die man sich selten zurückkaufen kann, sind sie einmal verspielt.