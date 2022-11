Hündin Lara ist eine wilde Hummel

Die 28 Zentimeter kleine Pekinese-Dackel-Mischlingshündin Lara feiert am 15. Dezember ihren zweiten Geburtstag und möchte dies gern in ihrem neuen Zuhause tun. Das Tierheim-Team sagt über Lara: „Die wilde Hummel mit dem charmanten Vorbiss ist eine kleine Frohnatur, die alle Menschen freudig begrüßt, gern mit spazieren geht und auch mit ihren Artgenossen prima klarkommt.“ Lara sei eine unkomplizierte Hündin, die am besten in eine aktive Familie passen würde. -acs-