Holzbaupreis geht an Daniel Dorrenbach

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Wermelskirchen. Zum siebten Mal seit 1997 hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) mit den Kreisverbänden Oberberg und Rheinisch-Bergischer Kreis in Zusammenarbeit mit dem Regionalforstamt Bergisches Land, Landesbetrieb Wald und Holz NRW, dem Oberbergischen Kreis und Rheinisch-Bergischen Kreis sowie „Zebio“ und „Holzcluster“ einen Holzbaupreis vergeben. Zu den Preisträgern gehört auch der Wermelskirchener Daniel Dorrenbach.

Ausgezeichnet wurden Holzbauten, die in beispielhafter Weise den im Bergischen Land heimischen Rohstoff Holz verwenden. Holz als Baustoff spielt in der heutigen Zeit eine immer wichtigere Rolle. Die klimatischen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte haben das Bewusstsein für diesen wertvollen, nachwachsenden Rohstoff geschärft. Bäume sind in der Lage, CO 2 der Atmosphäre zu entziehen und dauerhaft im Holz zu binden. Insbesondere in langlebigen Gütern wie in Gebäuden wird CO 2 über einen langen Zeitraum festgelegt. Holz wird somit nicht nur als regionale, nachhaltig nutzbare Energiequelle gesehen, sondern auch zunehmend als energieeffizienter Bau und Werkstoff.

Über 28 Holzbauprojekte aus den beiden Kreisgebieten wurden eingereicht und bewertet. Ökologisch und baubiologisch zukunftsweisend sollen die Bauten sein, dem Anspruch des Niedrig-Energiestands entsprechen und den hiesigen landschaftlichen Verhältnissen angepasst sein. Nach diesen Kriterien hat eine zehnköpfige Jury unter der Leitung von Johannes Ulrich Blecke, Architekt und Zimmermeister, ihre Auswahl getroffen.

Der erste Preis ging an Christiane Hamacher (Hamacher Holzbau GmbH, Overath) für das „beste Neubau-Mehrfamilienhaus“. Sonja Albert (Marienheide) errang den zweiten Platz für das „beste Neubau-Blockbohlenhaus“, und Angela und Martin Latus (Overath) wurden mit dem dritten Platz für das „beste Einfamilienhaus in Holzständerbauweise“ gewürdigt. Weiterhin platziert und mit Sachpreisen ausgezeichnet wurden die Projekte von Daniel Dorrenbach (Wermelskirchen), Schwirten und Klein Holzbau (Gummersbach), Benno Felderhoff (Wipperfürth) sowie Toska Will (Reichshof). sng