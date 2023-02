Höhrath: CDU spricht sich für Eingemeindung aus

Die Wermelskirchener Ortspolitiker hätten bereits 2020 einen entsprechenden Antrag formuliert.

Von Anja Carolina Siebel

Die CDU Wermelskirchen begrüßt die Ergebnisse der Bürgerbefragung Höhrath und Angerscheid zur Umgliederung von Solingen nach Wermelskirchen „außerordentlich“. Das teilt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Leßenich mit. Entsprechend wolle die CDU „sämtliche Bemühungen und Verhandlungen, die zum Erfolg einer Umgliederung Höhraths von Solingen nach Wermelskirchen führen mit voller Kraft“ unterstützen.

Stefan Leßenich und Christian Klicki (CDU-Stadtverband Wermelskirchen) sowie Paul Westeppe von der CDU-Bezirksvertretung Burg/Höhscheid hätten sich bereits im August 2020 mit der Bürgerinitiative Höhrath zu ersten Gesprächen getroffen und der Initiative „volle Rückendeckung“ bei den Umgliederungsbemühungen von Solingen nach Wermelskirchen zugesagt. Schon damals sei nach einer von der Bürgerinitiative durchgeführten Umfrage klar gewesen: Die Mehrheit der Höhrather Bürger wünsche sich eine Rückkehr nach Wermelskirchen.

Nach diesen Gesprächen hätte die CDU Wermelskirchen im August 2020 einen entsprechenden Antrag in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr eingebracht. Mit 8 Ja-Stimmen (5 CDU, 2 WNK/UWG (heute Freie Wähler), 1 FDP gegen 5 Nein-Stimmen, 3 SPD, 1 Grüne, 1 WNK/UWG) sei dieser Beschluss mehrheitlich angenommen worden. Leßenich: „Insofern ist für Wermelskirchen klar, wo die Reise hingeht. Wermelskirchen unterstützt die Umgliederungspläne.“

Am 2. März soll nun in der Sitzung der Bezirksvertretung Burg/Höhscheid das Ergebnis der Bürgerbefragung zum Anschluss von Höhrath an Wermelskirchen vorgestellt werden. „Dass es eine klare Mehrhheit für die Umgliederung nach Wermelskirchen gibt, freut mich sehr, da so auch Fragen der Schul- und Kita-Unterbringung von Kindern klar geregelt werden können.“

Die Umfrage habe gezeigt, so Leßenich, dass viele Anwohner ihren Lebensmittelpunkt eher nach Wermelskirchen verlagern: „Sie kaufen dort ein, sind in Vereinen aktiv und haben soziale Kontakte in Wermelskirchen. Zumal gibt es viele junge Familien, für die Kitas und Schulen in Wermelskirchen einfach näher gelegen sind als in der Innenstadt von Solingen.“

Es könnte nochmal einen Ortstermin geben

Für die Ortspolitiker sei es aber auch wichtig, jene Höhrather und Angerscheider mit ins Boot zu holen, die nicht überzeugt von der Umgemeindung sind und sich dagegen ausgesprochen haben: „Wir müssen ihre Wünsche und Bedenken ernst nehmen und städteübergreifend nach Lösungen suchen.“

Stefan Leßenich kann sich vorstellen, nach der Sitzung der Bezirksvertretung Höhscheid noch einmal einen Ortstermin in Höhrath einzuberaumen.