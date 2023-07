Hoch über der Dhünner Kirmes

So war es 2018, so wird es auch 2023 wieder sein: Dank Steiger wird der Ausblick fantastisch sein.

Beliebtes Fest steigt ab dem 19. August. Plattform wird besonderen Ausblick bieten.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Für die Dhünnschen, wie sich die Dhünner Bürger gerne liebevoll nennen, ist ihre Kirmes das wichtigste und größte Fest im Jahr. Kein Wunder also, dass die Dhünner mit ihrer Kirmes hoch hinaus wollen. In diesem Jahr gilt das sogar wortwörtlich. Denn: Als Attraktion hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dhünn als Organisator der städtischen Veranstaltung einen Steiger besorgt, der Besucher mit einer Plattform in 70 Meter Höhe fährt und so für eine einmalige Aussicht über den Wermelskirchener Stadtteil und die Umgebung sorgt. Das kündigt Rolf Felder vom VVV im Gespräch mit unserer Redaktion an: „So eine Plattform hatten wir vor den Corona-Lockdowns schon mal zur Kirmes in Dhünn, sie wurde rege angenommen.“

Traditionell am Wochenende vor der Wermelskirchener Herbstkirmes steigt die Dhünnsche Kirmes – in diesem Jahr von Samstag bis Montag, 19. bis 21. August.

„So eine Plattform hatten wir schon mal. Das wurde rege angenommen.“

Los geht es mit dem Fassanstich, bei dem stets ein Handwerksmeister aus dem Dhünner Dorf den Gerstensaft zum Fließen bringt. Gemeinsam mit dem VVV-Vorsitzenden Frank Jäger gibt Garten- und Landschaftsbauer Sebastian Sieg am Samstag, 19. August, um 15 Uhr den Startschuss für die Dhünner Kirmes 2023. Die Grunewalder Musikfreunde sorgen dabei für den musikalischen Rahmen.

Mit Livemusik geht es um 20 Uhr weiter, wenn die Formation „Chili vanilli“ um Bandkopf Jonas Dubowy zum Konzert an der Dorf-Eiche aufspielt.

Mit einem Gottesdienst, bei dem ein etwa 150 Sänger starker Gemeinschaftschor singt, startet der Kirmes-Sonntag, 20. August, um 10 Uhr. Im Anschluss erfolgt ein Frühschoppen-Konzert, bevor die Freiwillige Feuerwehr Dhünn für Mittagsessen aus der Gulaschkanone sorgt. „Um die Mittagszeit startet dann auch die Oldtimer-Traktor-Schau, bei der manch ein Schätzchen zu sehen sein wird“, berichtet Rolf Felder. Für die Ausstellung und auch die Steiger-Plattform, die am Kirmes-Sonntag in Dhünn vor Ort ist, werde die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Um 15 Uhr bringt die Garde der Dhünnschen Jecken mit einem Auftritt tänzerischen Schwung auf die Kirmes. Um die Versorgung mit Kaffee und Kuchen kümmern sich die Sportlerinnen des Turn- und Gymnastikvereins (TGV) Dhünn.

„Am Samstag und Sonntag erwartet ein Eis-Café an der Kapelle bei hoffentlich sommerlichem Wetter mit Erfrischendem die Besucher“, blickt Rolf Felder aus und beschreibt: „Die Schausteller mit unter anderem Kinderkarussell und verschiedenen Buden stellen sich wieder auf dem Platz am Hotel-Restaurant ‚Zu den drei Linden‘ auf.“

Das wird bei der Dhünnschen Matinée geboten

Den Kirmes-Abschlusstag läutet die „Dhünnsche Matinée“ ein, bei Kaffee und Kuchen und dem einen und anderen Klön sowie „Edes Waffel-Stand“ geht es durch den Nachmittag, bis um 18 Uhr der musikalische Ausklang die Dhünnnsche Kirmes 2023 beendet.

Hintergrund

Beteiligung: Gruppen und Vereine aus Dhünn beteiligen sich mit Ständen und Aktivitäten an der Kirmes. Sie sind sinnbildlich das „Blut“, das das „Dhünnsche Herz“ schlagen lässt.

Eckdaten: Die Kirmes in Dhünn findet von Samstag bis Montag, 19. bis 21. August, statt. Schausteller sind auf dem Platz am Hotel-Restaurant „Zu den drei Linden“ vertreten. Am Sonntag locken der Steiger und eine Oldtimer-Traktor-Schau die Besucher.