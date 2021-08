Hobby-Landwirte beackern ihr Feld

„Solidarische Landwirtschaft“ wird in Oberwinkelhausen betrieben: Thordis Ruppio und ihre Mitstreiter bieten nicht nur Ackerfläche sondern auch Obstbäume.

„Solawi“ hatte mit der ersten Ernte wenig Glück. Jetzt wird neues Gemüse ausgewählt.

Von Monika Steinmetzler

In Zeiten von umstrittenen Düngemitteln, Pestiziden und Lebensmittelskandalen, interessieren sich immer mehr Menschen für die Herkunft ihrer Nahrung. Aus diesem Grunde schlossen sich acht Mitglieder am 16. Dezember 2015 zusammen und gründeten den Verein „Solawi“: Solidarische Landwirtschaft. Es handelt sich um eine Gemeinschaft von Hobby-Gärtnerinnen und Gärtnern, die die gemeinsam erwirtschaftete Ernte, gleichmäßig unter die Mitglieder verteilt.

Die 1. Vorsitzende Thordis Ruppio freut sich, dass der Verein bereits auf zehn Mitglieder angewachsen ist. Regelmäßig samstagsvormittags trifft man sich zu gemeinsamer Arbeit. Manchmal kommen nur sehr wenige Mitglieder, bei schönem Wetter sind natürlich zehn und mehr Personen dabei.

Es sind überwiegend Familien mit Kindern. Thordis Ruppio erklärt, „wie wichtig es für die Kinder sei, zu lernen, Lebensmittel wertzuschätzen, und nicht zu denken, alles kommt von Aldi.“ „Sie sehen wie alles wächst und gedeiht und geerntet wird, merken aber auch, wie viel Mühe und Arbeit in einem Gemüse-und Obstgarten reingesteckt werden muss, um ein gutes Ergebnis zu bekommen.“

Das kostenlos zur Verfügung gestellt Grundstück in Oberwinkelhausen hat eine Fläche von 1500 Quadratmetern und nur etwa 100 qm sind zur Zeit bewirtschaftet. Verwendet wird ausschließlich „Biosaatgut“ und nur ökologisch einwandfreie Dünge- Mittel kommen zum Einsatz.

Angepflanzt wurden im vergangenen Jahr verschiedene Gemüsesorten wie: Endivien, Möhren, Grünkohl, Sellerie. Leider war die Ernte im vergangenen Jahr nicht so gut, da das Wetter zu nass war. Daher fiel der Ertrag nur gering aus, und es konnte nur sehr wenig an die Mitglieder verteilt werden.

Auch die alten Äpfel-, Kirsch- und Pflaumenbäume, die bereits auf dem Grundstück standen, trugen nicht gut, da sie jahrelang nicht geschnitten wurden. Inzwischen hat ein Bekannter von Frau Ruppio einen Lehrgang im „Baumschnitt“ absolviert und im Herbst alle Bäume beschnitten, so dass jetzt die Hoffnung auf ein besseres Ergebnis besteht.

Bald geht die Sä- und Pflanzzeit wieder los. Es wird im Rahmen einer Mitgliederversammlung abgestimmt, welche Gemüsesorten angepflanzt werden sollen. Gemeinsam fährt man auch auf die Saat-Gut Börse in Köln, um sich Anregungen zu holen, und um auch längst vergessene Gemüsesorten wieder anzupflanzen.

Von der im vergangenen Jahr betriebenen Bienenzucht ist man inzwischen wieder abgekommen, da es Ärger mit einem anderen Bienenzüchter vor Ort gab.

Jedoch gibt es viele weitere Ideen für die Zukunft. Inzwischen wurde ein Gartenhäuschen für Gerätschaften erworben, das noch in diesem Jahr aufgebaut werden soll. Auch ein Gewächshaus steht auf der Wunschliste, dies würde auch dem Schutz und dem schnelleren Wachstum der Pflanzen dienen. Es sollte jedoch nicht aus Glas sein, sondern mit einem Folientunnel versehen, da man sonst, bei der Lage auf einem Bergrücken, mit Sturmschäden rechnen muss.

Einen Teil des Geländes möchte Thordis Ruppio gerne noch als Kräutergarten anlegen. Im Rahmen der Naturarena „Bergisches Land“ bietet sie auch Kräuterwanderungen um die Dhünn-Talsperre an. Auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen, so wurde bereits ein Grill angeschafft. Für die Zukunft wünscht sich Thordis Ruppio tatkräftige neue Mitglieder, die auch mal regelmäßig kommen und zupacken können. Genug Anbaufläche wäre für weitere Mitglieder und weiteren Anbau vorhanden.

SOLAWI

INFO Das Konzept entstand in den 1960er Jahren in Japan, wo heute ein Viertel der Haushalte an einer Partnerschaft (Teikel) beteiligt sind.

BEITRAG Für reguläre Mitglieder, als auch Fördermitglieder beträgt der Beitrag 20 Euro/ Monat. Wer diesen Betrag nicht zahlen kann, hat die Möglichkeit einen Sozialtarif von 1 Euro zu beantragen. Fördermitglieder haben jedoch keinen Ernteanspruch und kein Stimmrecht.

KONTAKT Interessenten melden sich unter; solawiwk@gmail.com