Hitze legt Bäche und Flüsse trocken

Rhein-Berg. Die Trockenheit der vergangenen Wochen und Monate macht sich in den Gewässern des Kreises bemerkbar. Darauf macht die Kreisverwaltung aufmerksam. Die Wasserstände in vielen Bächen liegen demnach unter dem langjährigen Mittel in den Sommermonaten. Um die Flüsse, Bäche und Seen zu schützen, hat der Kreis eine Allgemeinverfügung erlassen. Diese schränkt die bisher geltenden gesetzlichen Regelungen der Wasserentnahmen im gesamten Kreisgebiet ein.