Historische Führung in alten Gewändern

Petra Ammon und Constanze Thiel gehören zu den Wermelskirchener Stadtführern.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Constanze Thiel lässt den weiten Reifrock über den alten Boden im Bürgerhaus rascheln. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in dem Kleid ein bisschen schwebe“, sagt sie und zieht die warme Stola etwas enger um die Schulter. Petra Ammon lacht fröhlich. „Für mich wäre so ein Reifrock nichts“, erklärt sie dann. Im Geschäft voller Gewänder aus dem 19. Jahrhundert hat sich Petra Ammon für ein schlichtes Kleid mit Haube entschieden. Und so stellen die beiden Stadtführerinnen nun zwei ganz verschiedene Damen aus dem 19. Jahrhundert dar: die eine gut betucht, die andere bodenständig.

Corsagestäbchen und tausend Häkchen – das Kleid sitzt

Die aufwendigen Gewänder haben Petra Ammon und Constanze Thiel pünktlich zum 150. Stadtjubiläum in Wermelskirchen angeschafft. „Historische Führungen bieten die Stadtführer in Wermelskirchen schon länger an“, erinnert Petra Ammon, die seit fast 14 Jahren Gruppen durch die heimischen Straßen führt. Aber Führungen in historischen Gewändern: Das ist neu. „Und wir haben Riesenspaß dabei“, sind sich die beiden Damen einig.

Bevor sie den Termin im Gewand-Geschäft in Köln vereinbarten, stiegen die beiden noch einmal gründlich in die Geschichte ein und recherchierten: Welche Kleider trugen die Damen in Wermelskirchen zu Gründerzeiten? Ihre Ergebnisse übermittelten sie dem Geschäft und als sie dort eintrafen, lag bereits eine kleine Auswahl an schmucken Kleidern bereit. „Die Corsagestäbchen, tausend Häkchen: Das Kleid hat trotzdem direkt gut gesessen“, erzählt Constanze Thiel. Auf der Hüfte landete ein kleines Kissen, um den Stil der Zeit zu treffen. Und schon konnten Petra Ammon und Constanze Thiel mit ein bisschen Aufwand vor dem Spiegel in ihre neuen Rollen schlüpfen.

Beide haben viel zu erzählen, wenn sie in ihren Kleidern durch die Stadt streifen. „Die Menschen lieben Geschichten“, hat Petra Ammon entdeckt, die im Jahr 2009 die Ausbildung zur Stadtführerin mitgemacht hat und danach auch zu den Gründerinnen der Interessengemeinschaft „Die Stadtführer“ gehörte. Sie selbst hat diese Geschichten aufgesogen. „Inzwischen sehe ich unsere Stadt mit ganz anderen Augen“, erklärt sie.

Der Bergische Löwe? „Dort ist die spätere Frau von Carl Leverkus aufgewachsen“, sagt sie und ergänzt dann: „Juliane Augusta.“ Sie war gerade 17 Jahre alt, als sie den späteren Chemieunternehmer heiratete. Der habe eigentlich in das wohlbetuchte Haus Schumacher einheiraten wollen, berichten die beiden Damen dann. Aber der Wermelskirchener Familie, die mit einer Seidenbänder-Firma auf dem heutigen Loches-Platz zu Geld gekommen war, schien der junge Mann nicht standesgemäß. „Die dürften sich hinterher ganz schön geärgert haben“, sagt Petra Ammon.

Die beiden Stadtführerinnen haben unzählige spannende Geschichten im Gepäck und auch kleine Geheimnisse. „Ich entwickle zum Beispiel gerade eine Führung, mit der ich eine Brücke zwischen Geschichte und Fiktion schlagen will“, erzählt Constanze Thiel. So viel wird schon verraten: Es wird um den trigonomischen Punkt an der Stadtkirche gehen und den Landvermesser, der ihn in den alten Stein schlug.

Während des Stadtjubiläums werden sie einen alten Kinderwagen in eine Sondertour einbauen, Constanze Thiel arbeitet für die Initiative „Bergisch Entdecken“ gerade an Bustouren, die in die 1970er Jahre entführen sollen.„Ich liebe es einfach, den Menschen zu erzählen, was hier einmal war“, sagt Petra Ammon. Und das sei in den historischen Kostümen nun noch ein bisschen authentischer möglich. Eine kleine Herausforderung gibt es aber: „Treppen steigen und schmale Türen in alten Häusern“, sagt Constanze Thiel und deutet auf die verschiedenen Stoffschichten über dem Reifrock. „Ich muss alle Rockschichten erwischen, um Stufen zu steigen“, erzählt sie und hebt den schweren Rock an. Und die Türen der Bürgerhäuser seien für ihren Reifrock einfach ein bisschen zu schmal geschnitten.

Hintergrund

Die Saison der Stadtführer beginnt am 3. März. Jeden ersten Sonntag im Monat startet um 14 Uhr eine Stadtführung an der Stadtkirche am Markt. Jeder Stadtführer nimmt sich eines anderen Themas an – von der Frau des Nachtwächters bis zum Landvermesser .

www.die-stadtfuehrer.de