Hier wird in den Mai getanzt

Partys

Der WGA gibt eine Übersicht über die Partys am 30. April.

Während sich die einen mit Traktor und Anhänger auf den Weg machen, um im Kreis der Freunde für die Liebste eine Birke zu schlagen und ihr nachts unentdeckt vor die Haustür zu stellen, feiern die anderen zu Charts-, Rock- und House-Klängen in den Wonnemonat hinein. Wir haben einige der Veranstaltungen zusammengestellt.

AJZ Bahndamm Seit Jahrzehnten können sich die Bahndamm-Macher vom Verein „Jugend-Initiative Wermelskirchen“ auf eine treue Fan-Gemeinde verlassen. Am kommenden Sonntag, 30. April, legen verschiedene DJs aus dem Bahndamm-Umfeld ab 21 Uhr auf. Das ironisch-humorige Motto lautet: „Aprixit now!“ Eintritt: 3 Euro.

Bürgerzentrum In einen Disco-Club wollen die DJs Alex Greed und „Hillsrocker“ den großen Saal des Bürgerzentrums mit einer Mixtur aus Club-Hits, House und Charts verwandeln. Im Foyer gibt es das Beste aus den Charts, 90ern und Partyhits. Die Theke im Foyer betreibt das Team vom „U103“. Beginn ist um 21 Uhr. Eintritt: 8 Euro (Vorverkauf), 10 Euro (Abendkasse) – Mindestverzehr: 5 Euro, Tickets gibt es in Wermelskirchen unter anderem bei „clever fit“ und der „Pfotenbar“.

Centrale In der Gaststätte an der Eich setzt das Wirte-Paar Mona und Dirk Götz zum „Tanz in den Mai“ auf die bewährte „Ü30“-Karte. Nach der Renovierung der Gaststätte steigt dort die erste Veranstaltung nach dem Abschluss der Arbeiten. Bei der „Kult-Ü30-Party“ legt DJ Ralf Bauer die Stimmungs- und Disco-Hits aus den 70er, 80er sowie 90er Jahren auf. Los geht es um 19 Uhr. Eintritt: 6 Euro.

Haus Eifgen Nach dem Leerstand 2016 hat nun die Kulturinitiative Wermelskirchen das idyllisch gelegene Haus wieder mit Leben erfüllt. Unter dem Motto „Kein Tanz in den Mai, aber Tanz am Mai“ lädt der Verein am Feiertag (Montag, 1. Mai) von 11 bis 18 Uhr zum Maifest ein und will dann den Biergarten mit einer familienfreundlichen Mischung aus Folk, Covermusik, Tanz, Unterhaltung sowie Hüpfburg, Imbissbuden und italienischem Eis eröffnen. Eintritt: frei.

Markt 57 Auch in Dabringhausen wird in den Mai getanzt. Das Restaurant „Markt 57“ wartet mit einem DJ auf, der für Tanz- und Stimmungsmusik sorgt – Beginn ist um 20 Uhr. Deshalb bietet die Küche an diesem Tag lediglich bis 20 Uhr „a la carte“-Gerichte an. Von 20 bis 21 Uhr gibt’s für die Gäste eine kostenfreie Begrüßungs-Maibowle. Eintritt frei.

Sam Hawkins Die Rock- und Country-Kneipe an der Thomas-Mann-Straße erlebt nach der Eröffnung im Januar die erste Tanz-in-den-Mai-Nacht: „Rock in den Mai“. Geöffnet ist ab 18 Uhr, gegen 20 Uhr gibt es Livemusik. Eintritt frei. sng