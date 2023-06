Hier plant der Bauverein neuen Wohnraum

Diese Häuser des Bauvereins an der Schumannstraße sollen um ein Stockwerk wachsen. Das soll auch an der Lortzingstraße geschehen.

Jetzt wurde ein neues Grundstück gekauft.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. In der Stadt entsteht neuer Wohnraum – auch dank des Bauvereins, der mit dem Ziel angetreten ist, bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Er ist der größte Anbieter von Wohnraum in Wermelskirchen. 1059 Mitglieder und mehr als 600 Wohnungen zählt der Verein – die Zahlen steigen. Wir geben einen Überblick.

Wie weit ist der Bau am Schwanen schon gediehen?

Am Schwanen entstehen drei Mehrfamilienhäuser – mit 30 Wohnungen und Appartements. Zwei der Gebäude sind bereits bezogen. Im Oktober beziehen die Mieter des dritten Baukörpers ihre neuen Wohnungen. „Zwei der 15 Wohneinheiten zwischen zwei und vier Zimmern sind noch frei“, informiert Martin Lambotte, Geschäftsführer des Bauvereins.

Wer kann Wohnungen mieten?

Wer dem Bauverein beitritt, erhält einen Genossenschaftsanteil, der ihn dazu berechtigt, eine Wohnung beim Gemeinnützigen Bauverein anzumieten. Die Kosten für diesen Genossenschaftsanteil liegen unter denen üblicher Mietkautionen. Der Anteil wird mit einer jährlichen Dividende verzinst.

Welche Pläne hat der Bauverein für den Schwaner Knapp?

Direkt in der Nachbarschaft des neuen Wohngebiets entsteht in einem zweiten Bauabschnitt ein weiteres Gebäude. Insgesamt sieben oder acht Wohnungen werden am Schwaner Knapp 4-6 geschaffen. Zu diesem zweiten Bauabschnitt gehört neben dem Mehrfamilienhaus auch ein direkt angrenzendes Stadthaus. Hier wird laut Martin Lambotte voraussichtlich die Evangelische Jugendhilfe Bergisch Land (EJBL) mit einer Jugendwohngruppe einziehen. Der Baubeginn ist für Juli geplant. Der Bauverein geht von einer Fertigstellung im Sommer oder Herbst 2024 aus. Im Frühjahr des nächsten Jahres will die Geschäftsführung bei einer Infoveranstaltung informieren.

Welche Ideen hat der Bauverein für die nächsten Jahre?

„Wir wollen auch in den nächsten Jahren handlungsfähig bleiben und investieren“, erklärt Martin Lambotte. Deswegen plane der Bauverein vorausschauend. Aktuell hat der Verein am Schwanen 40 ein „Vorratsgrundstück“ gekauft. Wie die etwa 760 Quadratmeter genutzt werden, ist noch offen. „Wir befinden uns aktuell in der Ideenphase“, sagt Lambotte. Fest steht: Ende Oktober räumt der aktuelle Besitzer das Grundstück. Ein kleineres Gebäude, das noch auf dem Grundstück steht, soll abgerissen werden.

Gibt es auch Ideen für Bestandsimmobilien?

Einen Bauantrag hat der Verein aktuell für die Gebäude an der Schumannstraße und der benachbarten Lortzingstraße gestellt. Hier hat der Verein 2019 insgesamt 92 Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern erworben. „Es sind die einzigen Wohnungen, die wir noch nicht energetisch saniert haben.“ Das will der Bauverein nun nachholen und die Häuser an der Schumannstraße 11-13, 15-17 und 19-21 und an der Lortzingstraße 2 auf den neuesten Stand bringen. Die Gebäude sollen dann zudem um eine Etage aufgestockt werden. „So können bis zu 14 neue Wohnungen entstehen“, erklärt der Geschäftsführer. Der Bauantrag sei bereits gestellt. Die Realisierung werde aber Zeit brauchen und Haus für Haus erfolgen. Lambotte erinnert an die schwierige Zinssituation und hohe Baukosten, die Investitionen für den Bauverein derzeit erschweren würden. „Wir müssten dann unheimlich hohe Mieten fordern“, sagt Lambotte und hofft darauf, dass sich die Situation für Bauvorhaben wieder verbessere.

Sind nächste Schritte für das Projekt in Tente in Sicht?

„Nein“, sagt Martin Lambotte ohne zu zögern. Seit Jahren denkt der Bauverein über die Realisierung eines Projekts an der Ecke B 51 und Bähringhausen nach – mit etwa 40 Wohnungen und einer dreigruppigen Kindertagesstätte. Dafür sei jedoch die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig. „Ein mögliches Baurecht steht aber nach wie vor in den Sternen“, sagt Lambotte.