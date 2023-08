Hier knallt es besonders oft in der Stadt

Laut Unfallatlas gehört die B51 an der Ecke Dellmannstraße/Burger Straße zu den unfallreichsten Orten in Wermelskirchen.

2022 wurden laut Unfallatlas der Statistikämter 154 Menschen im Straßenverkehr verletzt.

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. Die gute Nachricht vorweg: Einige Straßen sind im vergangenen Jahr deutlich sicherer geworden. Während es auf der Hilfringhauser Straße in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen gekommen ist, blieb dieser Abschnitt der L157 im Jahr 2022 zum ersten Mal unfallfrei. Die weniger erfreuliche Nachricht: Nach wie vor kommt es im Wermelskirchener Stadtgebiet zu Unfällen mit Personenschaden, insbesondere in der Innenstadt. Im vergangenen Jahr wurden 154 Menschen im Straßenverkehr verletzt, insgesamt kam es zu 991 Unfällen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein leichter Anstieg. 2020 wurden 148 Menschen verletzt.

Die Pandemie scheint durch ihre Einschränkungen einen positiven Effekt auf die Unfallstatistik gehabt zu haben: Während des Lockdowns kam es zu deutlich weniger Unfällen. Im Rheinisch-Bergischen Kreis waren es 2022 7610 Unfälle, 2021 krachte es lediglich 7298 und 2020 nur 7034 Mal. Gesunken ist hingegen die Zahl der Getöteten im Straßenverkehr. Während 2021 sechs Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis tödlich verunglückten, waren es im vergangenen Jahr nur vier.

Landrat Stephan Santelmann kündigte an, daran zu arbeiten, dass diese Zahl weiter gegen null geht. In Wermelskirchen gab es im Jahr 2022 zwar keine Verkehrsunfälle mit Todesfolge, trotzdem ereigneten sich hier insgesamt die meisten Unfälle im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Der Unfallatlas ist online für jedermann einsehbar. Das Besondere daran: Die Unfallorte lassen sich straßengenau abbilden, außerdem gibt es verschiedene Filter, die einen leichteren Zugang zur Datenlage bieten sollen. So können beispielsweise ausschließlich Unfälle mit Fußgänger- oder Radfahrerbeteiligung angezeigt werden, außerdem kann nach Unfallschwere sortiert werden. Für Wermelskirchen resultiert demnach aus der Karte, dass an 20 von 21 Unfällen mit Schwerverletzten wenig überraschend Pkw beteiligt waren. Darunter fallen alle Verletzten, die unmittelbar zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen wurden. Besonders gefährdet sind laut der Statistik auch Fahrrad-, Mofa- und Motorradfahrer. Leicht Verletzte gab es in Wermelskirchen hingegen vor allem bei den wenigen Unfällen, an denen Güterkraftfahrzeuge, also Lkw oder Zugmaschinen, beteiligt waren.

Bei welchen Straßen Verbesserungsbedarf besteht

Bei Betrachtung des Unfallatlas wird auf einen Blick deutlich, bei welchen Straßen noch Verbesserungsbedarf besteht, was die Verkehrssicherheit betrifft. Besonders viele Unfälle mit Personenschaden ereigneten sich demnach an Straßen, auf denen besonders viele Fußgänger unterwegs sind. Dazu gehören die Eich, die Telegrafen- und die Thomas-Mann-Straße. Aber auch auf der Auffahrt auf die L157, auf der Dellmanstraße Ecke Burger Straße, krachte es 2022 besonders häufig. Fünf Unfälle mit Personenschaden gab es hier, ein Mensch wurde schwer verletzt.

Auch die L101 zwischen Wickhausen und Dreibäumen ist im vergangenen Jahr als sogenannte Unfallhäufungsstelle hinzugekommen, hier gab es besonders oft Geschwindigkeits- und Überholunfälle. Insgesamt gibt es sieben Unfallhäufungsstellen im Bezirk – neben Dreibäumen sind diese in Dabringhausen, vor Preyersmühle, in Dhünn, Limmringhausen, Kreckersweg und Finkenholl. Unfälle, bei denen nur ein Sachschaden entstanden ist, werden auf dem Unfallatlas nicht angezeigt. Auch Unfälle, zu denen die Polizei nicht gerufen wurde, werden nicht dargestellt.

Um die Unfallkoordinaten den richtigen Straßenabschnitten zuzuordnen, müssen die Daten plausibilisiert werden. Dabei werden die Unfalldaten auch mit den Straßengeometrien der amtlichen Vermessungsverwaltungen abgeglichen. So wird nicht nur die Entfernung der Unfallkoordinate zu einem Straßenabschnitt beurteilt, sondern auch, ob die von den Polizeidienststellen erhobenen Angaben zur Straßenbezeichnung und zur Straßenklasse, also beispielsweise Autobahn, Bundesstraße oder Landesstraße, mit den Daten der Vermessungsverwaltungen übereinstimmen.

Auch Daten zu Gesellschaft, Staat und Arbeit werden erfasst

Auf dem Portal der statistischen Ämter des Bundes und der Länder werden nicht nur Unfallstatistiken präsentiert, sondern auch Daten zu Gesellschaft, Staat, Wirtschaft, Arbeit und Umwelt. Dargestellt werden diese teils als Karten, mitunter mit zusätzlichen Veröffentlichungen, die eine weitere Einordnung ermöglichen. Im Bereich Verkehr können Interessierte sich nicht nur zur Unfallstatistik in ihrer Region informieren. Auf der Website gibt es auch Karten, auf denen Entwicklungen beim Pendeln und der Pkw-Dichte abgelesen werden können.

Der Unfallatlas enthält Angaben aus der Statistik der Straßenverkehrsunfälle, die auf Meldungen der Polizeidienststellen basieren. Eine Aktualisierung ist einmal jährlich vorgesehen. Diese erfolgt im Rahmen der Veröffentlichung der endgültigen Jahresergebnisse der Straßenverkehrsunfallstatistik und wird im Juli nach Ablauf des Berichtsjahres veröffentlicht. Die nächste reguläre Aktualisierung ist somit für den Sommer 2024 mit den Unfalldaten von 2023 geplant. Wird durch das Straßenverkehrsamt ein Straßenbereich als Unfallschwerpunkt eingestuft, kann das zu konkreten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung führen. So können dort beispielsweise Tempokontrollen durchgeführt werden. Auch, ob es in der Nähe Einrichtungen gibt, die von vulnerablen Personengruppen besucht werden, wie Kindertagesstätten, Schulen, Kranken- und Seniorenhäuser, spielt für solch eine Entscheidung eine Rolle.

Hintergrund

Im Rheinisch-Bergischen Kreis gab es während der Corona-Pandemie weniger Unfälle. Seither ist die Anzahl steigend. 2020 waren es lediglich 7034, 2021 bereits 7298 und 2022 ganze 7610 Verkehrsunfälle. Im vergangenen Jahr verunglückten zudem vier Menschen tödlich. Im Vergleich zu anderen Städten der Region ist Wermelskirchen der traurige Spitzenreiter. Insgesamt krachte es im vergangenen Jahr 991 Mal. Dabei kamen 154 Menschen zu Schaden, getötet wurde niemand. Nachzulesen sind die Daten im Internet. Seit 2016 werden Daten für Wermelskirchen erhoben. Geführt wird das Portal durch die statistischen Ämter des Bundes und der Länder, das seine Zahlen aus Meldungen der Polizeidienststellen bezieht.



www.unfallatlas.statistikportal.de