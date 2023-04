Auf diese Veranstaltungen kann sich Wermelskirchen freuen

Rock am Markt, Kirmes und A la carte: Diese Termine sollten im Kalender stehen.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. In 2023 ist das Jahr, in dem sich die Verleihung der Stadtrechte an Wermelskirchen zum 150. Mal jährt. Entsprechend stehen viele Großveranstaltungen im Zeichen dieses Jubiläums. Und auch die Tradition der historisch gewachsenen Termine darf nicht fehlen. Unsere Redaktion hat eine Übersicht zusammengestellt.

Frühjahrskirmes

Die Frühjahrs-Kirmes startet am Christi Himmelfahrt-Tag, Donnerstag, 18. Mai (Vatertag), und endet am Sonntag, 21. Mai. Sie bildet traditionell den Auftakt der jährlichen Open-Air-Veranstaltungen in Wermelskirchen.

Das Fest

Der Marketingverein Wir in Wermelskirchen (WiW) startet parallel zur Frühjahrs-Kirmes mit „Das Fest“ den Reigen der vier Verkaufsoffenen Sonntage pro Jahr in Wermelskirchen. Dazu gesellt sich am Sonntag, 21. Mai, der „Automobile Frühling“, bei dem Autohändler ihre Angebote und Fahrzeugneuheiten präsentieren.

Feierabendmarkt

Ebenfalls unter der Federführung des WiW-Teams steht der Bergische Feierabendmarkt, der im wöchentlichen Wechsel in Hückeswagen, Burscheid, Wipperfürth und Wermelskirchen immer donnerstags stattfindet – also ein Mal pro Montag in Wermelskirchen. Erster Termin: Donnerstag, 25. Mai, von 17 bis 21 Uhr auf der Telegrafenstraße. Nach den Lockdowns hatte sich die Idee des Bergischen Feierabendmarktes interkommunal in 2021 entwickelt und fand in 2022 eine Fortsetzung, womit der Feierabendmarkt in diesem Jahr nunmehr bereits in die dritte Runde geht.

Rock am Markt

Das Live-Musik-Event mit einem Hauch von Festival-Charakter stellt das Team des Marketingvereins WiW in 2023 am Freitag, 2., und Samstag, 3. Juni, auf die Beine. Bereits bestätigt ist, dass am Samstag, 3. Juni, die Band „Kontrollverlust“, die bereits in 2022 bei „Rock am Markt“ dabei war, auf der Bühne stehen wird. Ort des Geschehens: Der Platz am Fuß der Carl-Leverkus-Straße / Ecke Obere Remscheider Straße am Naturweihnachtsbaum.

+ Ein großes Spektakel ist auch das Schubkarrenrennen beim Dorffest in Dabringhausen. © Stephan Singer

Dorffest Dabringhausen

Ein ganzes Dorf steht Kopf. Dieser „geflügelte“ Spruch gilt stets beim Dorffest in Dabringhausen, das das Dorffest-Komitee organisiert. Dabei wird der Dorfplatz in Dabringhausen zu einem Jahrmarkt, bei dem die Dabringhausener Vereine selbst die Stände betreiben. Höhepunkt des bunten Treibens: das Schubkarrenrennen. Das Dorffest ist in 2023 von Freitag, 16., bis Sonntag 18. Juni, terminiert.

„Sommer, Sonne, Karneval“

+ In 2022 war die Premiere von „Sommer, Sonne, Karneval“ ein Erfolg, den der Festausschuss Dabringhausen in 2023 wiederholen will. © Stephan Singer

Nach dem Erfolg der Premiere in 2022 wiederholt der Festausschuss Dabringhausen seine kölsch-närrische Party im Freibad Dabringhausen. „Sommer, Sonne, Karneval“ mit Live-Musik heißt es am Samstag, 5. August.

Bürgerfest

Aus Anlass des Stadtjubiläums gesellt sich zur Verleihung der Stadtrechte an Wermelskirchen vor 150 Jahren eine weitere Open-Air-Veranstaltung in den Reigen der Großveranstaltungen. Am Samstag, 12. August, lädt die Stadt Wermelskirchen ab 13.30 Uhr zum Bürgerfest auf den Platz am Fuße der Carl-Leverkus-Straße / Ecke Obere Remscheider Straße am Naturweihnachtsbaum.

Kirmes Dhünn

Rund um die Dorf-Eiche auf dem Dorfplatz unter dem Turm der Evangelischen Kirche reiht sich die Kirmes in Dhünn. Dhünnsche, wie sich die Heimischen Dorf-Bewohner liebevoll nennen, gestalten das feierfreudige Treiben dabei selbst mit. Das Trecker-Trecken, bei dem Teams einen Traktor möglichst schnell gegen die Steigung der Hauptstraße über eine bestimmte Distanz ziehen mussten, war in den vergangenen Jahren immer ein Publikumsmagnet. Termin 2023: von Samstag, 19., bis Montag, 21. August. Am Montag nach der Kirmes-Sause endet das Fest traditionell mit einem Kaffeetrinken für Senioren.

Herbst-Kirmes

Die größte Veranstaltung und damit die „Mutter aller Feste“ in Wermelskirchen ist die Herbst-Kirmes, die sich jährlich über fünf Tage stets um den letzten Sonntag im August erstreckt. Los geht es am Freitag, 25. August, mit dem Fass-Anstich. Um das Stadtjubiläum zu feiern, gesellt sich zur Herbst-Kirmes am Samstag, 26. August, ein Fest-Umzug durch die Innenstadt. Der Handel lockt am 27. August zum Verkaufsoffenen Sonntag, bevor am 28. August der berühmt-berüchtigte Matinee-Montag steigt.

+ Kirmes gibt es dieses Jahr gleich zweimal: die Kirmes Dhünn und die Herbst-Kirmes in der Innenstadt. © Stephan Singer

A la carte

Kulinarisch geprägt ist der Verkaufsoffene Sonntag, der stets Ende Oktober von WiW unter dem Motto A la carte organisiert wird – in 2023 am Sonntag, 29. Oktober.

Proklamation

Nach dem Karneval ist vor dem Karneval: Das neue Dreigestirn in Dawerkusen, wie die Dabringhausener ihr Dorf liebevoll nenen, wird am Samstag 18. November, in der Mehrzweckhalle Dabringhausen proklamiert und übernimmt dann die närrische Regentschaft für die Session 2023/24.

Verkaufsoffener Sonntag

Der letzte Verkaufsoffene Sonntag im Jahr liegt traditionell in der Vorweihnachtszeit. In diesem Jahr findet er am Wochenende des zweiten Advent statt – Sonntag, 10. Dezember.

Stadtgeburtstag

Gemeinsam mit dem Bergischen Geschichtsverein und der Evangelischen Kirchengemeinde feiert die WiW am Sonntag, 2. Juli den Stadtgeburtstag zum 150-jährigen Jubiläum des verliehenen Stadtrechtes. Stattfinden werden die Feierlichkeiten auf dem Markt und dem Kirchhof. Weitere Feierlichkeiten folgen im August.