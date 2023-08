Hier fühlen sich Kinder in den Ferien am wohlsten

Bald geht die Schule wieder los: Vorher haben Jona, Valerie, Malte, Elias und Klara von ihren Lieblings-Sommer-Orten erzählt.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Nächste Woche enden die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Hinter den Schülern liegen dann freie Sommerwochen, vor ihnen neue Herausforderungen. Viele der Jungen und Mädchen waren im Urlaub, andere haben die freie Zeit zu Hause verbracht. Was ist dein Lieblings-Sommer-Ort? Das haben wir fünf Kinder aus Wermelskirchen gefragt – und ganz unterschiedliche Antworten erhalten.

Jona (8 Jahre)

+ Jonas Lieblingsort im Urlaub war eindeutig der Pool. © Theresa Demski

„Der Pool“, sagt Jona. Da muss er nicht lange überlegen. Das glitzernde Wasser, die Rutschen, der Spaß: Sein Lieblingsort im Urlaub sei eindeutig der Pool gewesen. „Ich war auch gerne im Meer schwimmen, aber im Pool fand ich es noch schöner“, sagt er. Er sei gerne im Urlaub, erzählt der Achtjährige. Irgendwie gebe es da ganz andere Regeln als zu Hause. „Ich glaube, es sind auch weniger Regeln“, stellt Jona fest und grinst. Helfen sei allerdings Ehrensache: „Wir haben für das Essen den Tisch gedeckt“, erzählt er, „das mache ich gerne.“ Wenn es im Urlaub allerdings ans Spülen geht: Dann ist Jona etwas genervt und freut sich auf die nächste Runde im Wasser. „Ich schwimme gerne“, erzählt der Achtjährige. Und dann träumt er sich für einen Augenblick zurück ins Wasser und auf eine der schnellen Rutschen.

Valerie (6 Jahre)

+ Valerie denkt gerne an den Strand in Dangast zurück. © privat

„Ich mag den Sand zwischen den Zehen“, sagt Valerie. Und deswegen muss sie in ihren Erinnerungen nicht lange nach ihrem Lieblingsort suchen. „Der Strand in Dangast“, sagt sie und erzählt vom Urlaub an der Nordsee. Sie seien im Meer schwimmen gewesen. „Ich kann schon alleine schwimmen“, erzählt Valerie.

Sie mag die Stimmung im Urlaub. „Man kann ganz frei sein“, sagt sie. Und dann vergeht die Zeit am Strand in der Sonne im Flug. Allerdings mag Valerie das Meer auch bei stürmischem Wetter. Deswegen freut sie sich schon auf den Herbst: „Dann lasse ich den Drachen steigen“, sagt sie, „das ist fast genauso schön.“

Malte (11 Jahre)

+ Für Malte (11) ist das Freibad in Dabringhausen ein Lieblingsort. Das Wetter spielt für ihn keine Rolle. © Theresa Demski

„Mein Lieblingsort ist das Freibad in Dabringhausen“, erzählt Malte. Er muss nur den Berg runter spazieren, über die kleine Holzbrücke und dann ist er da. „Mir ist es eigentlich egal, ob es heiß ist oder nicht“, sagt der Elfjährige, „ich bin immer gerne im Freibad.“ Deswegen hat er sich eine Zehnerkarte gekauft. Was ihm besonders gut gefalle? „Man kann nicht nur schwimmen, sondern auch spielen“, sagt Malte.

Meistens sei er mit seinen Freunden oder auch mal mit seinem Bruder unterwegs. Als seine Freunde allerdings in den Urlaub gefahren seien, habe er sich auch mal alleine auf den Weg gemacht. „Meistens trifft man ja irgendwen im Freibad, den man kennt“, sagt Malte. Er habe die Sommerferien sehr genossen. „Man muss halt gar nicht auf die Uhr gucken und zu irgendeinem Termin“, sagt der Elfjährige.

Elias (11 Jahre)

+ Elias schwärmt vom Urlaub am Meer in Kroatien. © Theresa Demski

„Wir waren in den Ferien in Kroatien“, erzählt Elias, „das ist eindeutig mein Lieblingsort in diesem Sommer gewesen“. Warum? „Das Meer“, sagt der Elfjährige. Es verging kein Tag, an dem er nicht mit seiner Familie schwimmen gegangen wäre. „Selbst wenn wir Ausflüge gemacht haben, sind wir danach immer noch im Meer gewesen“, erzählt Elias. Und sowieso: Die Zeit im Urlaub sei einfach besonders schön. „Wir sind alle entspannter, es gibt keinen Stress und wir können machen, was wir wollen.“ Seine Familie sei auf dem Campingplatz unterwegs gewesen. „Wir haben mitgeholfen. Das hat mir Spaß gemacht“, sagt Elias, „und trotzdem ist man im Urlaub einfach ein bisschen freier.“

Klara (10 Jahre)

+ Klara fand Ausritte mit den Ponys am schönsten. © Theresa Demski

Ihr Lieblings-Sommer-Ort liegt auf dem Rücken der Pferde. „Am schönsten waren die Ausritte mit den Ponys“, stellt Klara fest und erzählt dann von ihrem Pferd Börni und den Ausritten rund um Buchholzen. „Ich reite mit meiner Tante Inke aus“, erzählt sie, „und dann kann ich alles mal vergessen und muss auch nicht mehr an die Schule denken.“ Stattdessen genießt sie die Feldwege und die Bäume am Wegesrand.

„Früher hat mich Mama geführt“, sagt die Zehnjährige, „heute kann ich schon alleine galoppieren.“ Klar, sie sei auch das eine oder andere Mal vom Pferd gefallen. „Aber das passiert heute nicht mehr so schnell“, sagt Klara. Und nach dem Reiten mache sie dann häufig einen Halt im Pool hinter dem Haus. Von dort aus kann sie über die Felder bis Wermelskirchen gucken. Allerdings hat die Zehnjährige meistens nicht so viel Zeit zum Gucken. „Ich tauche gerne“, sagt sie. Und dafür war der Pool in diesem Jahr genau der richtige Ort.