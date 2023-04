Hier darf in den Mai getanzt werden

Haus Eifgen, AJZ Bahndamm und die Gaststätte Centrale laden zu Konzerten ein.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Eine lange Rock-, Blues- und Soul-Nacht kündigt die Kulturinitiative Wermelskirchen (Kultin Wk) als Betreiberverein des Haus Eifgen für den Tanz in den Mai am Sonntag, 30. April, ab 20 Uhr an.

Haus Eifgen: „Blues Brothers“-Fans ist hinlänglich bekannt: Diese beiden Männer in schwarzen Anzügen sind im Auftrag des Herrn unterwegs: „Es sind 106 Meilen nach Chicago, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!“ In einem mehr als zweistündigen Programm gibt es in der „The Heart & Soul Blues Brothers Show“ die zeitlosen Hits wie „Soul Man“, „Gimme Some Lovin’“ oder „Everybody Needs Somebody“ live zu hören. Die Horn-Sektion – Saxofon, Trompete und Posaune – sorgt dabei für authentischen Sound, während die Rhythmus-Abteilung für den Groove zuständig ist. Insgesamt elf Musiker sorgen für eine geballte „Blues Brothers“-Ladung: Dirk „Elwood“ Zepuntke (Gesang, Bluesharp), Oliver „Jake“ Glosch (Gesang), Cinja „Aretha“ Pausewang (Gesang), Stephan Dupré (Bass), Hendrik Hoinkis (Drums), Zita Martine, Oliver Stark (beide Gitarre), Tobias Röhser (Keyboards), Michael Schmidt (Posaune), Thomas Feid (Trompete) und Wolfgang Schäfer (Saxofon). Die Band „New Sensation“ eröffnet den Abend. Der Eintritt kostet 18 Euro im Vorverkauf, 22 Euro an der Abendkasse. Mehr Infos unter kultin.de

AJZ Bahndamm: Eingefleischten Dellmännern und Dellfrauen dürfte dieser Bandname irgendwie bekannt vorkommen: „New Shepherds High“ nennt sich eine neue Wermelskirchener Formation, deren Akteure „alte“ Bekannte sind: Luis Soler Monte (Gesang), Torsten „Toto“ Löhnert“ (Gitarre) und Tim Niepalla (Schlagzeug) spielten zuletzt bei der Erfolgscombo „Rita Leen“ gemeinsam – für „New Shepherds High“ kommt Andreas Buschorn am Bass (spielt unter anderem als Schlagzeuger bei „Skin of tears“ gemeinsam mit „Toto“ Löhnert) hinzu. Am Tanz in den Mai-Abend geben die Musiker von „New Shepherds High“ ihre offizielle Konzert-Premiere, nachdem sie bisher einen Auftritt vor geladenen Gästen im „Billard-Zimmer“ und bei Geburtstagsfeiern absolviert haben. Ort des Geschehens: Das Autonome Jugendzentrum (AJZ) Bahndamm, wo es am 30. April um 21 Uhr los geht (Eintritt: fünf Euro). Musikalisch hat sich das „New Shepherds High“-Quartett der „Street Fighting Rockmusic“ verschrieben, wie es die Gruppe selbst beschreibt. Die Musiker covern dabei gerne auch unbekanntere Stücke von beispielsweise „The Police“, die nicht durch Chartplatzierungen weltweiten Ruhm erlangten. Nach dem Konzert ist der Tanz in den Mai-Abend im Bahndamm nicht vorbei, dann legen nämlich DJs auf.

Gaststätte Centrale: Nach diversen Erfolgskonzerten unter anderem am Matinee-Kirmes-Montag, beim Kultursommer auf dem Rhombus-Areal im Sommer 2021, im Bahndamm oder auch im Haus Eifgen gehört die Wermelskirchener Band Tante Silke inzwischen zu den etablierten Musikgruppen in der Rock-Szene. Die Coverband, die sich Punk- und Hard-Rock sowie Alternative-Songs widmet, spielt zum Mai-Tanz am Sonntag, 30. April, ab 19 Uhr beginnt der Einlass in der Gaststätte „Centrale“ an der Eich auf – der Eintritt kostet sieben Euro.

Die Band Tante Silke besteht aus Thorsten Lull (Schlagzeug), Thomas Behle (Gitarre), Patrick „Paddel“ Wiese (Gesang), Peter Bäumer (Bass) und Jan Heumann (Gitarre). Das Repertoire steht vorrangig für Rockmusik der „krachenden Gangart“. Lieder wie „My Generation“ (The Who), „The Joker“ (Steve Miller Band), „War pigs“ (Black Sabbath), „Killing in the name of“ (Rage against the machine“) oder „Ace of spades“ (Motörhead) gehören dazu. 2020 hatte Tante Silke wegen des Corona-Lockdowns ein „Dis-Tanz in den Mai“-Konzert gespielt, das als Live-Stream aus dem Bahndamm auf die Monitore des Publikums gesendet wurde. Das Konzert zählte zu den ersten in Wermelskirchen organisierten Live-Stream-Konzerten.

centrale-wermelskirchen.de