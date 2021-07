Karneval

+ © Archivfoto: Roland Keusch 25 Zugteilnehmer machen sich heute auf den Weg. © Archivfoto: Roland Keusch

Um 10.30 Uhr am Montagvormittag ist es so weit. Der Rosenmontagszug startet in Dabringhausen.

Los geht es ab Höferhof, anschließend machen sich die rund 25 Zugteilnehmer auf den Weg durchs Dorf. Der Dorfkern ist bereits ab 8 Uhr in der Frühe für Autofahrer gesperrt. Nach Zugende soll zudem die Fahrbahn für den Straßenkarneval frei sein. acs