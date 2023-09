Heute: Skateboarder zeigen beim Santa-Claus-Contest ihr Können

Im Jugendfreizeitpark wird die Multifunktionsanlage von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen genutzt. Doch die Anlage hat mit Vandalismus zu kämpfen.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Torben Faubel, Wermelskirchens Streetworker, ärgert sich immer wieder darüber, dass den Kindern und Jugendlichen, die die Jugendfreizeitanlage nutzen, im Netz unterstellt wird, Sachen zu zerstören. „Das sind ganz sicher nicht die, die die Anlagen selber nutzen“, sagt der 35-Jährige. „Die würden sich doch damit selber vors Schienbein treten.“

In den vergangenen Wochen, als das Wetter oft schlecht war, sei es gehäuft vorgekommen, dass sich unbekannte Jugendliche oder junge Erwachsene ins Basketball-Netz gehängt, die Hochbeete kaputtgemacht, oder Graffiti gesprüht hätten. „Das kann ich mir nur so erklären, dass es Unbekannte sind“, sagt Torben Faubel. „Denn wenn das Wetter gut ist, werden die Skaterbahn und die Multifunktionsanlage von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen genutzt. Die Stimmung ist dann sehr gut.“ Es gebe viele Jugendliche, die auf die Anlage achten würden. „Sie würden ihre Anlage nicht zerstören.“

„Santa-Claus-Contest“ findet heute statt

Am heutigen Samstag, 2. September, findet ab 11 Uhr im Jugendfreizeitpark der „Santa-Claus-Contest“ statt. „Er wurde in den 90er Jahren ins Leben gerufen“, sagt Torben Faubel. „In der Kattwinkelschen Fabrik liegen die Anfänge der Skatboard-Fahrer von Wermelskirchen.“

Es gebe vier Kategorien, in denen die Skater antreten würden. „Den Bowl-Contest, dann eine Kategorie für Unter-16-Jährige und eine für Über-16-Jährige“, sagt Torben Faubel. „Wir haben die Kategorien so aufgeteilt, dass die, die von Sponsoren unterstützt werden, und die Anfänger nicht gegeneinander antreten müssen. Dazu kommt noch eine Kategorie, wo die Skatboard-Fahrer ihre Tricks zeigen können.“

Der Santa-Claus-Contest habe früher immer um Nikolaus herum stattgefunden. „Wir haben ihn jetzt vorgezogen, weil wir draußen gegeneinander antreten, den Namen haben wir aber als Erinnerung beibehalten“, sagt der Streetworker. Torben Faubel hofft heute auf gutes Wetter. „Wir werden Musik da haben. Derjenige, der auch schon beim Trassenfest aufgelegt hat, wird Musik auflegen, und wir bieten auch Getränke an.“ Wer spontan mitmachen will, kann sich auch heute noch vor Ort anmelden. Torben Faubel wird vor 11 Uhr da sein.

„Wir rechnen wieder mit Teilnehmern aus dem gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis, aus Leichlingen, Solingen und Remscheid“, sagt er. „Schauen wir mal, wie sich die Skater verteilen.“ Denn auch in Monheim gebe es heute einen Skater-Contest.

Das Wetter diesen Sommer habe öfter Pläne des Streetworkers verhindert. „Sobald es trocken ist und die Sonne scheint, sind die Skater wieder alle da, aber es hat oft durchgeregnet“, sagt der Streetworker. „Für den Winter werde ich auch wieder Angebote im ,Freijaum’ planen, beispielsweise Kochworkshops“, sagt er. „Im Sommer haben da nur Beratungsgespräche stattgefunden.“

Torben Faubel ist seit Juni 2022 an seinem Platz in Wermelskirchen. „Ich fühle mich hier immer noch sehr wohl“, sagt er. „Ich bin gut eingebettet in Netzwerke und werde von der Stadt unterstützt, wo sie es nur kann.“

Im kommenden Winter werde er wieder Förderanträge schreiben. „Das ist unabdingbar, wenn ich allen Jugendlichen Projekte ermöglichen will“, sagt er. „Ich kann nicht einen Ausflug in die Skaterhalle nach Münster planen und dann die Jugendlichen es selbst bezahlen lassen.“ Viele könnten dann aus finanziellen Gründen nicht mitfahren. Und das sei ja nicht Sinn der Sache. „Wir nehmen natürlich auch Spenden entgegen“, sagt Torben Faubel.