Wermelskirchen. -fbu- Das Reparatur-Cafè Dabringhausen öffnet am heutigen Montag, 14. August, um 17.30 Uhr. Dann wird Auf der Huhfuhr 10 versucht, defekte Geräte wieder in Gang zu bringen und vor dem Elektroschrott zu bewahren. Dazu gibt es eine Tasse Kaffee. Kontakt bei Fragen per E-Mail an: reparaturcafe@gzd-online.de