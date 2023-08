Heute: Die Parkmöglichkeiten zum Festumzug

Wermelskirchen. Heute findet der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Jubiläum „150 Jahre Stadtrechte“ statt: Der große Festumzug, den der Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) für die Stadt organisiert und der heute um 12 Uhr an der Eich durch die Innenstadt startet. Neben den 3500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der insgesamt 80 Vereine werden auch viele Besucherinnen und Besucher zu dem einmaligen Festumzug am Kirmes-Samstag erwartet.