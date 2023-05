Das könnt ihr an Vatertag in Wermelskirchen machen

Muntere Runde in Eipringhausen am Vatertag.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Bierdosen liegen in den gut isolierten Schubladen bei vier Grad. Die Gasflaschen sind voll und bedienen den großen Grill mit Energie. Und in den Kanistern unter der Oberfläche warten die Zutaten für bunte Longdrinks auf ihren Einsatz. „Es kann losgehen. Die Vorfreude ist groß“, sagt Christian Dannenberg und blickt auf den stattlichen Wagen in der Garage in Eipringhausen.

Wochenlang haben Christian Dannenberg und Christian Koss gemeinsam gebaut und getüftelt und mit den vielen Männern ihrer Herrentour Ideen geteilt. Entstanden ist ein stattlicher Nachkomme des klassischen Bollerwagens – 2,20 Meter lang, 1,25 Meter breit und 1,10 Meter hoch. „Er dürfte ungefähr so viel wiegen wie ein Smart“, sagt Dannenberg. Mit dem Wagen im Gepäck machen sich die Männer auf Vatertagstour – und müssen dabei dank der vielen Kniffe und Tricks auf kaum einen Genuss verzichten. „Dieser Wagen ist das Ergebnis aus vergangenen Erfahrungen“, erklärt Dannenberg und lacht.

Vor zehn Jahren riefen Christian Dannenberg und Christian Koss die „Herrenrunde“ ins Leben: Damals waren sie gerade frisch Väter geworden und fühlten sich nun auch offiziell legitimiert, den Vatertag mit einer entsprechenden Tour gebührend zu feiern. Sie bauten damals einen großen, zweiteiligen Wagen, der einem Kinderwagen ähnelte – mit viel Platz für kühle Getränke und für den großen Gasgrill, der auf einem Anhänger Platz fand. „Wir sind dann als Gruppe immer weiter gewachsen“, sagt Dannenberg.

Heute gehören 15 Männer zur Gruppe. „Alles Väter. Da sind wir streng“, sagt Dannenberg. Wenn sie in den vergangenen Jahren ihre Tour von Eipringhausen aus Richtung Wermelskirchen antraten, dann sammelten sie schon unterwegs Ideen, um ihren Wagen weiter auszurüsten.

Drei Kühlschränke sorgen für eisgekühltes Bier

Das Kinderwagenmodell hat die „Herrentour“ in diesem Jahr nun abgelöst. „Die meisten unserer Kinder sind längst aus dem Kinderwagen-Alter raus“, erklärt Dannenberg. Stattdessen haben sie nun einen überdimensionalen Tisch im Gepäck – unter dem alle Annehmlichkeiten einer Vatertagstour Platz gefunden haben: Biertischgarnitur und Pavillon lagern hier und sind mit wenigen Griffen aufgebaut. Drei selbst gebaute Kühlschränke sorgen für eisgekühltes Bier. „Wir haben Schubladen isoliert und arbeiten mit Crushed Eis“, erklärt Dannenberg. So bleibt das Bier den ganzen Tag über bei vier Grad gekühlt.

Gleich daneben ist das neue Herzstück des modernen Bollerwagens: eine digitale Longdrinkmaschine. Auf einem Display können die Männer ihr Lieblingsgetränk wählen. Die Maschine greift dann auf reichlich gefüllte Kanister zurück und mixt in Windeseile den gewünschten Longdrink, der an der Ausgabestation eiskalt ins Glas fließt. Die kräftigsten Bluetooth-Lautsprecher, die es auf dem Markt zu haben gibt, sorgen für Musik.

„Und natürlich ist der Grillanhänger wieder dabei“, sagt Dannenberg. Hier sorgt einer der Männer, der hauptberuflich als Koch unterwegs ist, den ganzen Tag für Köstlichkeiten – von der Currywurst bis zum Spießbratenbrötchen. Deswegen gehört zur Ausrüstung inzwischen auch ein elektrischer Currywurstschneider, der einer Imbissbude alle Ehre macht. Die Currysauce blubbert den ganzen Tag vor sich hin, gut erhitzt dank des Gasgrills. „In einem Jahr hatten wir viel zu viele Würstchen gekauft und haben dann unterwegs Currywurst verteilt“, erzählt Dannenberg und lacht, „die haben reißenden Absatz gefunden.“

Ohnehin hat sich die „Herrentour“ längst einen Namen gemacht unter den Vatertagsausflüglern. Im vergangenen Jahr trafen gleich mehrere Gruppen in Lennep zusammen und gönnten sich an der Trasse gemeinsam eine muntere Pause. Und auch beim großen Bollerwagen-Contest an der Centrale sind die Männer aus Eipringhausen bereits bestens bekannt. Als hier vor zehn Jahren der erste Wettbewerb stattfand, holte die „Herrentour“ gleich einen der Preise. Seitdem ist kein Jahr vergangen, in dem ihr Wagen nicht ausgezeichnet wurde. Auch bei einem Wettbewerb eines Werkzeugherstellers räumte der besondere Bollerwagen bereits ab. Zur Belohnung gab es Werkzeug, das beim Wagenbau einen guten Dienst leistete.

„Wir bringen uns beim Bauen jeder auf seine Weise ein“, sagt Dannenberg. Der eine sei Elektriker, der andere Schreiner, wieder ein anderer Tüftler. „Und so rüsten wir jedes Jahr auf“, erklärt er. „Wenn wir es zeitlich schaffen, wollen wir auch dieses Jahr wieder an der Centrale aufschlagen“, sagt Dannenberg. Aber nur kein Stress. Schließlich soll unterwegs auch noch Zeit sein für die eine oder andere Runde Bierpong bleiben.

Auch in Remscheid gibt es einige Veranstaltungen