Herbstkirmes: Das sind die Sraßensperrungen

Schon jetzt weisen einige Schilder auf die Sperrungen zum großen Festumzug am kommenden Samstag hin.

Bereits heute beginnt der aufwendige Aufbau für das Groß-Event in der Innenstadt.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen Wer jetzt mit aufmerksamem Blick durch die Wermelskirchener Innenstadt läuft, erkennt die Vorbereitungen zur Herbstkirmes: Schilder liegen zur Aufstellung bereit, zusätzliche Stromverteilerkästen für beispielsweise die Krammarkt-Stände stehen bereit. Und: Seit Beginn der Bauarbeiten auf dem Loches-Platz Anfang 2021 steht der Vorplatz des neuen Hochbaus in diesem Jahr erstmals wieder als Kirmes-Bereich zur Verfügung.

Es gibt diesmal 100 Kirmesgeschäfte

„Damit ist garantiert, dass bei der 427. Herbstkirmes von Freitag bis Dienstag, 25. bis 29. August, auf dem Schwanenplatz, Loches-Platz sowie der oberen und unteren Eich ungefähr 100 Kirmesgeschäfte, davon 15 Großgeschäfte, ausreichend Angebote und Spaß für Besucherinnen und Besucher garantieren“, blickt die Stadtverwaltung Wermelskirchen als Veranstalter mit dem Ordnungsamt als federführender Organisator, aus.

Durch die Kirmes kommt es im Stadtgebiet zu Verkehrs-Einschränkungen. Parallel zum Loches-Platz findet ein Teil der Kirmes in diesem Jahr auch auf dem Brückenweg bis zur Einmündung zur Feuerwache statt. Dort beginnt der Kirmes-Aufbau heute 21. August, ab 8 Uhr, kündigt die Stadt an. Der Bereich der oberen und unteren Eich, auf dem Kirmesgeschäfte aufgebaut werden, wird ab morgen, 22. August, ab 8 Uhr gesperrt, um einen reibungslosen Aufbau zu gewährleisten. Für die Andienung der Kölner Straße kann bis Freitag, 25. August, um 8 Uhr eine Notzufahrt über die Telegrafenstraße in die Kölner Straße genutzt werden.

Für Anlieger des Brückenweges, der Telegrafenstraße und der Kölner Straße ist die Zufahrt zu Geschäften oder Garagen an den Kirmestagen nur eingeschränkt möglich. „Eine entsprechende Information mit der Bitte um Verständnis hat das Ordnungsamt der Stadt Wermelskirchen bereits an die Anliegerinnen und Anlieger sowie Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber verteilt, um eventuelle Lieferzeiten während der Kirmestage auf die Zeit vor 10 Uhr zu verlegen“, erläutert die Stadt Wermelskirchen, denn: Während der Kirmes ist Anlieger- und Lieferverkehr nur jeweils bis 10 Uhr möglich.

Neben den Straßensperrungen werden aus Sicherheitsgründen auf vielen Straßen wie dem Brückenweg, der Telegrafenstraße, der Kölner Straße, auf der Eich und der Schillerstraße wieder mobile Verkehrshindernisse aufgestellt, die eine Durchfahrt nur mit Pkw und Lkw bis 7,5 Tonnen zulassen.

Da es in diesem Jahr aus Anlass des Jubiläums „150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen“ am kommenden Samstag, 26. August, zum Auftakt des Kirmes-Trubels einen Festumzug mit wie berichtet mehr als 3000 Teilnehmern geben wird und dazu viele tausend Schaulustige erwartet werden, weisen bereits jetzt Schilder darauf hin, dass am 26. August zwischen 11 und 15 Uhr die gesamte Innenstadt für den Verkehr gesperrt ist.