Herausforderungen für den Bauverein

Klimaschutz und steigende Kosten

Wermelskirchen.-resa- Auch den Bauverein stellen steigende Kosten und Zinsen vor Herausforderungen: Darüber informierte bei der Mitgliederversammlung im Haus Eifgen Geschäftsführer Martin Lambotte.

„Aber wir sind grundsolide aufgestellt“, betonte er und ermöglichte den Mitgliedern einen Blick in die Bücher. Der Jahresüberschuss fällt deutlich höher aus als im vergangenen Jahr – auch wegen erhöhter Mieten. „Wir brauchen Rücklagen. Auch mit Blick auf energetische Sanierungen“, erklärte der Geschäftsführer. Investitionen seien nötig, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Rund fünf Millionen Euro investierte der Bauverein Wermelskirchen 2022 in Modernisierung, Instandhaltung und Neubau.

Handwerker mitlangen Wartezeiten

Zu den größeren Posten im finanziellen Jahresrückblick gehören allerdings auch die Leerstandskosten: Ziehen Bewohner aus den Wohnungen des Bauvereins aus, werden die Räume aufwendig renoviert. „Die Handwerker haben aber inzwischen Wartezeiten bis zu einem halben Jahr“, erklärte Lambotte. „In dieser Zeit erzielen wir keine Mieteinnahmen.“

Das gehe ins Geld – die Bilanz zeigt 2022 Leerstandskosten von rund 100.000 Euro. Aktuell warten sieben von 650 Wohnungen auf Renovierung und Neubezug. An Bewerbungen mangelt es dem Bauverein nicht: Zehnmal so viele Anfragen wie Angebote zählt der Bauverein. „Uns erreichen jeden Tag drei oder vier Bewerbungen“, sagte Lambotte. Der Blick in die Mitgliederstatistik zeigt: 2022 zählte der Bauverein 1059 Mitglieder – 42 mehr als im Vorjahr.

Gestiegen sind 2022 auch die Betriebskosten – genauso wie die Gaspreise. „Wohin soll das alles führen? Wie sollen wir uns diese Preise noch leisten?“, fragte ein Bewohner in der Versammlung. Lambotte verwies an die Energieanbieter, zeigte sich aber selbst auch etwas ratlos – wie etwa beim Thema CO 2 -Reduzierung: Die Auflagen für Gebäude seien hoch – auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.

„Vieles ist noch offen, die Fragen nach Fördermaßnahmen sind nicht beantwortet“, erklärte Lambotte und berichtete dann vom Einbau einer Wärmepumpe im Gebäude Im Wolfhagen und einer Photovoltaikanlage auf dem Neubau am Schwanen.

Teilweise seien Aufladeplätze für E-Autos eingerichtet worden. Die BEW habe allerdings darüber informiert, dass es an vielen Wohnkomplexen gar nicht ohne Weiteres möglich sei, E-Parkplätze zu schaffen. Auch beim Thema Grundsteuer stoße man zuweilen an seine Grenzen: Fast alle Bescheide vom Finanzamt seien fehlerhaft gewesen – für jeden Einzelnen müsse nun Widerspruch eingelegt werden. „Das macht uns viel Arbeit“, berichtete Lambotte.

Das Gemeinschaftsgefühl ließen sich Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Mitglieder aber nicht nehmen: Nach der Versammlung trafen sie sich bei Musik und Currywurst im Biergarten.