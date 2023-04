Helga Loepp verlässt die Lebenshilfe

Nach 30 Jahren scheidet die Wermelskirchenerin aus dem Aufsichtsrat aus.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Gerade erst feierte die Wermelsirchenerin Helga Loepp ihren 75. Geburtstag. Jetzt schied Helga Loepp nach 30-jähriger Tätigkeit aus dem Aufsichtsrat der Lebenshilfe Bergisches Land aus. Das teilt die Lebenshilfe mit.

Verabschiedet wurde sie in der Werkstatt der Wermelskirchener Lebenshilfe an der Altenhöhe mit einer kleinen Feier, die Helga Loepp eigentlich gar nicht wollte, wie die Lebenshilfe verriet. Brigitte Thiel, Vorsitzende des Vorstandes des Lebenshilfe Bergisches Land-Vereins, bedankte sich für das Engagement Loepps und erinnerte sich in Richtung der scheidenden Aufsichtsrätin: „In ihren Anfängen habe ich sie als durchsetzungsstarke Frau wahrgenommen, die immer einen Blick für die Menschen mit Beeinträchtigung hatte.“

Auch der Aufsichtsratsvorsitzenden Arndt Robbe hatte nur lobende Worte für die gemeinsame Arbeit mit Helga Loepp. „Ich hoffe, dass wir zukünftig in ihrem Sinne die richtigen Entscheidungen für die Lebenshilfe Bergisches Land treffen.“ Und mit einem Lächeln fügte er hinzu: „Auch mit dem gleichen kritischen, aber immer wohlwollenden Blick.“

Gerhard Erfurt, damals Leiter der Caritas Wohngemeinschaft „Haus Vogelsang“, fragte 1993 bei der rührigen Wermelskirchenerin Helga Loepp nach, ob sie sich nicht vorstellen könne, im Aufsichtsrat der Werkstatt Lebenshilfe mitzuwirken und seine Nachfolge anzutreten.

Loepp wollte damals ihre Kompetenz einbringen

Damals habe sich Helga Loepp direkt angesprochen gefühlt, erläuterte die Lebenshilfe: „Sie wollte ihre betriebswirtschaftliche Kompetenz als Bankkauffrau und Insolvenzverwalterin mit einbringen. Denn auch die wirtschaftlichen Kennzahlen waren – neben dem sozialen Gedanken – Helga Loepp immer wichtig.“