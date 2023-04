Helga Loepp sitzt im Landschaftsverband

Bereits seit 2004 ist Helga Loepp für den Rheinisch-Bergischen Kreis immer wieder als reguläres Mitglied in die Landschaftsversammlung Rheinland (LVR), den „Rheinischen Rat“, gewählt worden. Jüngst wurde sie von der CDU-Fraktion im LVR als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Rest der aktuellen Wahlperiode bis 2025 bestätigt. „Wir sind froh und dankbar, dass sich Helga Loepp weiterhin maßgeblich und in führender Stelle in die Geschicke der CDU-Fraktion beim LVR einbringt“, teilte Johannes Dünner, Fraktionsvorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, mit. Helga Loepp habe über zwei Jahrzehnte eine Unmenge an Erfahrungen im Gesundheits- und Finanzbereich aufgebaut, die sie weiterhin aktiv für die Bürger einbringe. Zuletzt habe auch durch ihr Verhandlungsgeschick erreicht werden können, dass der Hebesatz zur Landschaftsumlage maßgeblich gesenkt wird und damit der Kreis um etwa sieben Millionen Euro entlastet werde. Geplant ist, dass dieser Betrag an die Kommunen durchgereicht wird.