Heizung defekt: Schwanenschule schließt

Kein Unterricht

+ © Anja C. Siebel Christoph Schikore, Michaela Böllstorf, Katrin Wagner, Andreas Voß und Stefan Görnert (von links) bei der Krisensitzung in der Schule am Vormittag. Es waren dort unter 10 Grad im Gebäude. © Anja C. Siebel

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anja Carolina Siebel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Anja Carolina Siebel schließen

Auch am Dienstag findet kein Unterricht statt. Die Stadt will die Anlage nun so schnell wie möglich erneuern.

Von Anja Carolina Siebel

Als Katrin Wagner am Montagmorgen in die Schwanenschule kam, schlug der Schulleiterin kalte Luft entgegen. Und die Nachrichten, die der Hausmeister für sie hatte, waren nicht gut: Übers Wochenende war die Heizungsanlage ausgefallen. In den Räumen wurde es nicht wärmer als 10 Grad Celsius. Ein Grund, für die Schulleiterin, sofort zu handeln: „Wir haben die Schulpflegschaft informiert und sofort die Eltern. Wir bedauern, dass die Eltern sich jetzt so kurzfristig selbst um eine Betreuung ihrer Kinder kümmern müsse“, sagte Katrin Wagner.

Bis einschließlich Dienstag soll die Schule auf jeden Fall noch komplett geschlossen bleiben. Dann steht laut Stadt und Schulleitung ein sogenanntes Hot-Mobil zur Verfügung. „Das ist eine Art Ersatzkessel“, erklärte Michaela Böllstorf. Die kommissarische Leiterin des Gebäudemanagements war zusammen mit Christoph Schikore vom Gebäudemanagement, Andreas Voß vom Schulamt und dem Ersten städtischen Beigeordneten Stefan Görnert zur Schwanenschule gekommen, um sich ein Bild vom Ausmaß des Ausfalls zu machen.

„Wir haben erst einmal Stunden lang versucht, die Anlage wieder ans Laufen zu bringen“, erklärte Michaela Böllstorf. Die Heizanlage der Schule hatte schon länger Probleme bereitet. „Einer der beiden Kessel fiel immer wieder aus. Wir haben das dann mit der Platine des anderen Kessels überbrückt.“ Dass das ein Notbehelf war, sei allen Beteiligten klar gewesen. „Es war geplant, zuerst die Heizung der Schwanenhalle zu sanieren; anschließend die Schwanenschule“, erklärte Michaela Böllstorf.

Ursprünglich hatte die Stadt bei der Heizungsanschaffung für die Schwanenschule Fördermittel beantragen wollen. Geplant war eine Palletsanlage. Böllstorf: „Ob wir die jetzt bekommen, ist unklar.“

Möglicherweise würde ein Dringlichkeitsantrag helfen, um das Geld dann später zu bekommen, räumte Stefan Görnert ein. Alle Beteiligten sind sich indes einig, dass es erst einmal wichtig sei, die Schwanenschule wieder warm zu bekommen. Voraussichtlich wird das Hot-Mobil am Dienstag geliefert; am Mittwoch könnte der Unterricht dann weitergehen. „Wenn alles reibungslos läuft“, räumte die Gebäudemanagerin ein.

Die Sanierung der Schwanenhallen-Heizung muss wegen des unerwarteten Defekts in der Schule jetzt warten. Das Hot-Mobil sei zwar auf lange Sicht unwirtschaftlich, wie Christoph Schikore erläuterte, erfülle aber seinen Zweck. Alle Räume könnten auf diese Art vollwertig beheizt werden.

Schulleitung will Eltern zeitnah informieren

Wann die neue Heizanlage kommt, ist ohnehin unklar. „Wir wären dann wieder ein bis zwei Tage ohne Heizung“, sagte Michaela Böllstorf. „Allerdings ist das ja dann planbar. Wir können es auf ein Wochenende, Feiertage oder eben auf die wärmeren Monate verlegen.“

Die Eltern mussten sich am Montagmorgen rasch organisieren und zum Teil privat Betreuungen herbeischaffen. Einige Eltern hätten vorgeschlagen, eine Notklasse einzurichten. „Das ließ sich aber nicht realisieren“, räumte Katrin Wagner ein. „Das Modul auf dem Schulhof und die Turnhalle waren zwar warm, aber was sollen die Kinder den ganzen Tag in der Turnhalle machen?“

PROZEDERE KÄLTE Als am Montagmorgen das Problem der defekten Heizungsanlage bekannt wurde, wandte sich die Schulleitung umgehend per E-Mail und Telefonkette an die Eltern. Einzelne Schüler, die schon in der Schule waren, wurden nach Hause geschickt oder erst einmal betreut. Auch am heutigen Dienstag bleibt geschlossen.

Die Lehrer, die alle bis mittags anwesend waren, nutzen die Zeit, um im einen verbleibenden beheizten Raum pädagogische Konferenzen abzuhalten und sich auszutauschen. „Wir haben ja Dienst und können uns nicht einfach freinehmen“, betonte die Schulleiterin. Sie hoffte indes, dass es mit dem Hot-Mobil am Dienstag klappt und die Schwanenschule schon bald wieder ans Heiznetz angeschlossen ist. „Wir informieren die Eltern über jeden neuen Schritt“, unterstrich sie.