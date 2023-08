Heinz Voetmanns Ziel: Die 100 knacken!

Ehrenbürger feierte seinen 95. Geburtstag im kleinen Kreis bei sich zu Hause.

Wermelskirchen. Zur Eröffnung des Quellenbads 1974 sprang Heinz Voetmann, damals als ehrenamtlicher Bürgermeister, mit Frack und Zylinder ins Becken. Das ließ er sich nicht nehmen. Er und die Verwaltung der Stadt Wermelskirchen hatten den Willen der Wermelskirchener ernst genommen und ihren Wunsch, ein Hallenbad zu bauen, in die Tat umgesetzt. Heute steht es kurz vor der Schließung, ein Neubau ist geplant.

Am Mittwoch feiert Heinz Voetmann seinen 95. Geburtstag. In kleinem Kreis zu Hause. Ein Oberschenkelhalsbruch macht ihm zu schaffen. Körperlich – geistig ist er noch hellwach. „Mein Ziel ist, dass ich meinen 100. Geburtstag feiern kann“, sagt er.

Heinz Voetmann kommt ursprünglich aus einem Dorf nahe Kleve. Dort lernt er auch seine Frau Elisabeth kennen. Er beginnt 1942 eine Ausbildung zum Werkzeugmacher, arbeitet bei der Klöckner-Humboldt-Deutz AG. Schafft schließlich ohne Abitur mit Sonderprüfung die Zulassung zum Studium und wird Berufsschullehrer. Seine Stelle in Wermelskirchen findet er am Schwarzen Brett der Universität. Und er beginnt 1955, als Berufsschullehrer zu arbeiten. Heinz Voetmann beschreibt, was seine ehemaligen Schüler heute über ihn sagen würden: „Er war ein strenger Hund, aber immer gerecht.“ Sie haben viel bei mir gelernt.

In seinen Ferien hat es Heinz Voetmann immer in die Berge gezogen. Ein Urlaub auf Sylt blieb die langweilige Ausnahme. 1988 machte er seine letzte Klettertour, auf das Breithorn (4164 Meter) von Zermatt aus. „Ich habe sicher Hunderte von Bergen bestiegen“, sagt Heinz Voetmann. In Südtirol, in der Schweiz, in Österreich. „Es war nie ein Problem für mich, zehn Stunden zu laufen und 3000 Kilometer zu klettern“, sagt der 95-Jährige. „Leider muss ich mich jetzt bescheiden und kann mich in der Wohnung nur mit dem Rollator bewegen.“

Heinz Voetmann wurde 1994 die Ehrenbürger-Würde verliehen. 1964 war er in die CDU Wermelskirchen eingetreten – auf Bitten des katholischen Vikars. Zwei Jahre später wird er ihr Vorsitzender und 1969 der ehrenamtliche Bürgermeister von Wermelskirchen. Das blieb er 25 Jahre lang, bis 1994.

„Du warst immer mein großes Vorbild“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück, die ihm auch zum Geburtstag gratuliert, zusammen mit CDU-Mitglied Friedel Burghoff und dem CDU-Vorsitzenden Stefan Leßenich. Als er 1975 Landtagsabgeordneter wird, gibt er den Lehrerjob auf. Seine Berufung als ehrenamtlicher Bürgermeister nimmt er sehr ernst, er hilft, wo er kann. „Ich bin immer zu Fuß zur Arbeit gegangen“, sagt er, „damit die Menschen mich ansprechen konnten.“

Und das taten sie auch. „Einmal wurde ich von einem verzweifelten Mann gegen zwei Uhr nachts angerufen. Sein Flieger ging am kommenden Tag um 8 Uhr, und ihm fehlte die Verlängerung des Passes“, sagt Heinz Voetmann. „Ich habe den Ordnungsamtsleiter Gerhard Fröhlich angerufen und er hat sich noch nachts gekümmert. Der Bürger konnte in den Urlaub fahren.“

In Heinz Voetmanns Bürgermeister-Zeit fällt nicht nur die Eröffnung des Schwimmbads. „Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass wir bei der Gebietsreform nicht Remscheid zugeordnet werden“, sagt er. Die Eröffnung der Mehrzweckhalle falle ebenso in diese Zeit wie die weiterer Sporthallen. Heinz Voetmann hat immer nach dem Motto gehandelt: Wenn man helfen kann, dann soll man das auch tun. Heinz Voetmann hat inzwischen sechs Urenkelinnen und Urenkel, um die er sich sehr gerne kümmert.

Er lebt immer noch in seiner Wohnung, eine seiner Töchter wohnt mit im Haus, die andere nur ein paar Ecken weiter. „Mir geht es geistig sehr gut.“

Hintergrund

Kommentar von Susanne Koch: Ein engagierter Mensch

Heinz Voetmann blickt auf ein langes und erfülltes Leben zurück. Und er hat noch Ziele: Er will seinen 100. Geburtstag feiern. Seit 1994 ist Heinz Voetmann Ehrenbürger der Stadt Wermelskirchen. Von 1969 an bis Mitte der 90er Jahre prägte er das politische Leben mit der CDU in Wermelskirchen. Sie hatte 67 Mitglieder, als er 1964 eintritt, und 1994 hat sie bereits 760 Mitglieder.

25 Jahre engagierte er sich als ehrenamtlicher Bürgermeister für das Wohl der Stadt und seiner Bürgerinnen und Bürger. Er ist noch einer der Menschen, die viele und vieles geprägt haben. Politischer Streit wurde bei einem Abendessen bei ihm zu Hause wegdiskutiert.

Die Welt hat sich aber inzwischen gedreht. Heute werden Streitereien oft öffentlich ausgetragen. Die Uhr lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Es täte unserer Gesellschaft aber gut, ein bisschen zurückzudrehen und wieder auf engagierte Menschen zu hoffen, die zuhören und anpacken können.