Sie sind ein eingespieltes Mutter-Tochter-Gespann

Hausarzt-Praxis an der Oberen Remscheider Straße wird jetzt von Dr. Ulrike Schulte und Gil Schulte geführt.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Nachdem bereits im Frühjahr Dr. Anne Schindler die Hausarzt-Praxis von Angela Baetzel übernommen hat und auch Dr. Hans-Christian Meyer seinen Praxisbetrieb an der Berliner Straße an den Allgemeinmediziner Dominik Greif übergeben hat, ist jetzt klar, dass auch der Praxisbetrieb von Meyers Schwester Dr. Ulrike Schulte an der Oberen Remscheider Straße eine Fortsetzung findet. Und dieser bleibt sogar ganz in familiärer Hand, denn Ulrike Schultes Tochter Gil führt den Allgemeinmedizin-Standort gemeinsam mit ihrer Mutter.

„Eigentlich bin ich ja schon verrentet, bin aber aus Leidenschaft für den Beruf als Hausärztin aktiv. Langfristig wird es einen schrittweisen Übergang geben, so dass Gil die Praxis irgendwann übernimmt“, erläutert Dr. Ulrike Schulte im Gespräch mit unserer Redaktion. Bis dahin wird es eine 50/50-Aufteilung geben.

„Unsere Idee ist, dass, wenn sich alles eingespielt hat, die Praxis fünf Tage in der Woche geöffnet hat, wir jedoch jeweils nur vier Tage in der Woche arbeiten.“ Und die 67-jährige Ulrike Schulte ergänzt: „Es ist richtig toll zu wissen, dass die Tochter in die Praxis kommt und mitmacht.“

Die Webseite der Praxis wird gerade neu aufgebaut – mit Online-Terminvergabe

Gil Schulte ist Ärztin, hat einen Doppel-Master in Forschung und Medizin nach Studium in Nijmegen (Nimwegen) und Maastricht absolviert und lebte zehn Jahren in den Niederlanden, wo sie 2019 approbierte. Seit 2022 hat sie ihre Approbation auch in der Bundesrepublik.

„Deutschland kann sich im Bereich der Medizin durchaus Sachen von den Niederlanden abgucken – zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung“, ist Gil Schulte überzeugt und will deshalb auch einen Fokus auf die Digitalisierung im täglichen Betrieb der Wermelskirchener Arztpraxis legen. Eine neue Homepage sei bereits in der Mache – und darüber sollen Patienten dann unter anderem auch Termine vereinbaren können. „Das ist heutzutage erforderlich und wird in Zukunft völlig selbstverständlich werden“, blickt Gil Schulte aus.

Aber, so ist sich Gil Schulte sicher: „Für einen Mediziner und den Umgang mit den Patienten ist auch die Muttersprache wichtig. Genauso die nonverbale Kommunikation, die in die Kultur eingebettet ist.“ Ihre Mutter Ulrike Schulte nennt das die „Sprechende Medizin“, die die Stärke der Schulte-Hausarzt-Praxis sei: „Wir nehmen uns Zeit und kennen die Familien der Patienten. Wir kennen die Alten meist ihr Leben lang und begleiten sie bis zum Schluss. Und wir lernen deren Enkel als Patienten kennen.“ Für Gil Schulte ist klar: „Diese Familien-Medizin, die von unheimlich viel Empathie geprägt ist, ist das, was das Hausarzt-Fach ausmacht.“

Eine Familie mit Praxis-Tradition

Dr. Ulrike Schulte eröffnete ihre Praxis an der Oberen Remscheider Straße in Wermelskirchen im Oktober 2011, nachdem sie sich aus dem Praxisbetrieb ihres Bruders Dr. Hans-Christian Meyer verabschiedet hatte. Die Meyer-Praxis geht auf Ulrikes und Hans-Christians Vater zurück, der sie 1961 eröffnete (anfangs am Standort Friedhofstraße, später an der Berliner Straße) und in die Ulrike Schulte 1993 mit einstieg.

Durch die Gemeinschaftspraxis von Gil und Ulrike Schulte ergibt sich eine weitere wichtige Nachricht für Wermelskirchen: Waren es zuvor 5,5 unbesetzte Hausarzt-Plätze, sind es nun nur noch 4,5 Plätze laut Statistik.

Die Praxis kann nun neue Patienten aufnehmen

Entsprechend hoch ist der Andrang in den Hausarzt-Praxen in Wermelskirchen. „Wir bekommen hier sogar Anfragen nach einem Termin von Patienten aus Remscheid“, berichtet Ulrike Schulte, deren Tochter Gil betont: „Wir nehmen Patienten an, freuen uns über neue Patienten. Denn jetzt haben wir gemeinsam deutlich mehr Kapazität.“

Weiterhin Bestand haben sollen die Hausbesuche, auf die Ulrike Schulte auch künftig viel Wert legt: „Das machen wir natürlich weiter.“ Dazu sei eine Medizinische Fachangestellte (MFA) aus der Schulte-Praxis auch zu Hausbesuchen unterwegs, um beispielsweise Blut abzunehmen. „Das ist tolle Arbeit. Was aber leider auch Fakt ist, ist die Bürokratie, die sehr viel Zeit frisst über die eigentlichen Sprechzeiten hinaus“, berichtet Ulrike Schulte aus ihrer Erfahrung.

Sprechzeiten

Die Praxis von Ulrike und Gil Schulte an der Oberen Remscheider Straße 16 in Wermelskirchen ist immer montags bis freitags jeweils von 7.30 bis 12 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr zu Sprechstunden geöffnet. Dazu gesellen sich zwei Mal wöchentlich Telefonsprechstunden, die laut Ulrike Schulte „sehr gerne“ von den Patienten angenommen werden.