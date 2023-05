Bei FUSK wird gerne und viel gelacht

Quartett spielte modernen Jazz im Haus Eifgen.

Von Peter Klohs

Wermelskirchen. Ein Quartett, das modernen Jazz spielt, war zu Gast im Haus Eifgen. Einen Tag zuvor waren die vier Musiker noch in Dresden aufgetreten und machten auf dem Weg in die südlichen Regionen von Nordrhein-Westfalen Zwischenstation in Wermelskirchen. Also „Ohren auf“ und ergründen, was es mit dem Modern Jazz von FUSK auf sich hat. Da zwei Musiker der Urbesetzung Dänen sind, ist es wenig verwunderlich, dass der Bandname ebenfalls aus dem dänischen kommt: Er bedeutet Pfusch. Liederliches Arbeiten.

Zunächst einmal fällt der Humor der Musiker auf. Die Ansagen des Schlagzeugers und Bandleaders Kasper Tom Christiansen sind witzig und selbstironisch, die Vier lachen viel. Auch die Musik hat Humorpotenzial, wenngleich nicht auf das erste Hören bemerkbar.

Der moderne Jazz von FUSK wird von einem zumeist durchgehenden Rhythmus bestimmt, der dem Swing zuzuordnen ist, hier und da jedoch von allen möglichen Taktarten erweitert oder verschoben wird. Es ist kein Freejazz, Themen und auch Übergänge, oft zwischen den Soli gespielt, existieren, das Notenmaterial ist streng. Die Themen sind sperrig, kontrapunktisch, linear, kurz: Das ist kein Mainstream, das ist komplex, eckig, anstrengend, Kubismus in Tönen, eisbergig, Musik mit dem Kern im Hardbop, aber frei in der Spielart, frei im Ausdruck.

Sie spielen temporeich und mit viel Energie

Direkt beim Beginn des Konzertes, „Super-Kasper“, das der Drummer für sich selbst geschrieben hat, gewahrt man alle diese Eindrücke. Bassist Jan Roder, kurzfristig für Andreas Lang eingesprungen, summt seine Solo-Stimmen mit, wie weiland Keith Jarrett, wenn er gut drauf war. Rudi Mahall, der Klarinette und Bass-Klarinette spielt, überbläst seine Instrumente gerne und oft, so dass sie klingen wie eine Mixtur aus röhrenden Hirschen und staubbehangenen Phantasieinstrumenten. Dazu die spitzen Ausbrüche des Trompeters Tomasz Dabrowski und das geschmackvolle, nie übertriebene Spiel von Kasper Christiansen – et voilà: temporeicher Modernjazz mit viel Energie.

Wer das pianolose Quartett des als Freejazz-Pionier bekannt gewordenen Ornette Coleman kennt, mag eine Ahnung davon bekommen, wie die Musik von FUSK klingt. Auch die Auffassung, dass niemand in der Gruppe die Führung innehat, ist ähnlich. Das Zauberwort heißt „ästhetische Freiheit“.

Die zuweilen auch an den Rand gelangen kann, wie beim Stück „The noise of time“, in der der träge Swing, der die Komposition trägt, immer wieder in den freien Bereich abzudriften droht und Christiansen ihn kurz zuvor immer wieder auf den nachvollziehbaren Grund zurückholt. Dann wird ein Stück angekündigt „für all die Gitarristen, die Pedale und all den anderen technischen Firlefanz brauchen. Wir brauchen das alles nicht und sind überhaupt ein sehr umweltfreundliches Quartett. Außer ein wenig Strom für das Licht, um die Noten zu lesen, brauchen wir nichts.“

Bandleader Christiansen gestaltet seine Soli kürzer, reagiert spontan auf die effektiven Pausen, die Tomasz Dabrowski gerne in seine Soli integriert und treibt Mahall, der seine Bassklarinette an den Rand der spielbaren Töne bringt, durch beinharten Swing an.

Das „Partystück“ der Band, „Polyester-Party“ ist kein Ausbund an guter Laune, während das Stück „Rondo a la Roder, Jan a la turka“, geschrieben für den Bassisten, dem schon eher nahekommt.

Den Schlusspunkt setzt nach 75 Minuten Musik das herrlich verschrobene „Need for Tweed“, in dem ein sehr kurzes Thema, dem Hardbop sehr verwandt und zackig zickig zelebriert wird und Mahalls Solo von Zitaten aus Pop- und Volksmusik durchzogen ist. Die sehr kurze und frei improvisierte Zugabe stellt die Band unter dem Titel „Das haben Sie sich jetzt selbst eingebrockt“ vor. Etwas mehr als zwei Handvoll Gäste hätte FUSK allemal verdient.