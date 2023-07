Haus Eifgen und Bauverein ehren die Demokratie

Zum 100. Internationalen Genossenschaftstag standen Musik, Essen und Geselligkeit auf dem Programm

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Martin Lambotte und Michael Dierks sind Genossenschaftler aus Überzeugung: „Das ist ein urdemokratisches Prinzip“, schwärmt der Geschäftsführer des Bauvereins. „Jeder hat eine Stimme, unabhängig davon, wie viele Anteile er hat.“

Martin Lambotte lebt dieses Prinzip jeden Tag beim Bauverein Wermelskirchen – und ist aus Überzeugung auch in der Genossenschaft „Kulturhaus Eifgen“ mit dabei. Und auch Michael Dierks weiß um die Kraft einer Genossenschaft: „Es ist die beste Form gewesen, um dieses Haus zu kaufen und zu betreiben“, erinnert er und deutet am Samstagnachmittag auf die belebten Räume im Haus Eifgen.

Der Bauverein und das Kulturhaus seien – mal abgesehen von der Volksbank – die einzigen Genossenschaften in der Stadt, sagt Lambotte. Und deswegen habe es nahegelegen, zum 100. Internationalen Genossenschaftstag ein gemeinsames Fest auf die Beine zu stellen – zumal Dierks und Lambotte sich gut kennen. „Und weil wir gerne auch noch eine heimische Institution unterstützen wollten, haben wir die Tafel angesprochen“, erzählt Michael Dierks.

Das Ergebnis: ein Fest am Samstagnachmittag mit viel Musik, gutem Essen und Geselligkeit im Haus Eifgen. Die Tafel hatte mit der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ für ein internationales Buffet gesorgt.

Die Veranstalter zeigten einen kleinen Genossenschaftsfilm, um an die hundert Jahre alte Idee der Solidarität und Selbstverantwortung zu erinnern. Dann führte Michael Dierks ein Video vor, das während eines Besuchs bei der Tafel entstanden ist: Einen Tag lang hatte er die Ehrenamtlichen beim Einsammeln der Lebensmittel und der Ausgabe am Eickerberg begleitet. „Ich war sehr beeindruckt“, sagte er und stellte dann das lebendige Filmchen vor, das er aus seinem Einsatz mitgebracht hat.

Engagiert baten die Veranstalter anschließend um Spenden für die Tafel.

Les Searle spielte am Flügel heitere Melodien zu internationalen Köstlichkeiten. Im Haus herrschte fröhlicher Betrieb. Er habe sich noch eine höhere Beteiligung der Mitglieder des Bauvereins gewünscht, sagte Lambotte. „Die Atmosphäre hier ist mal wieder so schön“, ergänzte er dann.

Band sorgt für musikalischen Ausklang

Am Abend sorgten zum Ausklang dann „Dr. B.’s Blues Dropouts“ für Musik. Die Gruppe um den Bonner Pianisten Christian Bobbert war kurzfristig eingesprungen, nachdem „Die Grafen“ am Donnerstag aus gesundheitlichen Gründen abgesprungen waren. Die ersten Gäste hatten sich auf den Heimweg gemacht, neue Zuhörer kamen dazu. Währenddessen standen Martin Lambotte und Michael Dierks am Rand. Mal wieder hatten sie verschiedene Akteure zusammengebracht, um das Zusammenleben in der Stadt zu gestalten.