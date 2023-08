Haupteingang bleibt für zwei Tage zu

An diesem Mittwoch und Donnerstag steht der Selbstbedienungs-Bereich außerhalb der regulären Öffnungszeiten nicht zur Verfügung.

Wermelskirchen. Zur weiteren Verbesserung der Geldausgabeautomaten finden wiederholt Arbeiten an der Sicherheitstechnik im Selbstbedienungs-Bereich der Sparkassen-Hauptstelle an der Telegrafenstraße statt. Darauf weist die Stadtsparkasse Wermelskirchen in einem Schreiben hin.

„Deshalb bleibt der Haupteingang an den beiden Tagen, Mittwoch, 16., und Donnerstag 17. August, geschlossen“, teilt Lene Ebel aus der Sparkassen-Marketing-Abteilung mit. In dieser Zeit steht demnach der Selbstbedienungs-Bereich außerhalb der regulären Öffnungszeiten nicht zur Verfügung. Während der Öffnungszeiten können die Kunden durch die Kassenhalle in den Selbstbedienungs-Bereich gehen und die Geräte nutzen.

„Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden, für diesen Zeitraum den Seiteneingang zu verwenden“, erläutert Lene Ebel. sng