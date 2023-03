„Hasi“ will dem Gardasee treu bleiben

Zusammen mit ihrer Mutter trotzt die Wermelskirchenerin den Widrigkeiten.

Wermelskirchen. Anke Leithäuser, seit vielen Jahren „Hasi“ genannt, lässt sich nicht unterkriegen. Die wohl bekannteste Auswanderin Wermelskirchens will trotz aller Widrigkeiten, mit denen sie es in den vergangenen Jahren in Südeuropa so zu tun hatte, Italien nicht mehr verlassen. „Ich würde nie mehr zurück ins Bergische“, sagt die Wahl-Italienerin mit der bekannten Kodder-Schnute. Zusammen mit ihrer Mutter Gisela Mathes und Katze „Gina“ lebt die gebürtige Wermelskirchenerin als Auswanderin in Ponti sul Mincio in Norditalien.

Vorgestellt hatte sie sich ihr Leben etwas anders, als sie vor ziemlich genau 15 Jahren mit ihrem damaligen Mann „Didi“ an den Gardasee auswanderte – um dort an einem knallroten Verkaufsstand Currywurst und Pommes unter die Leute zu bringen. Die Leithäusers wuchsen in Remscheid auf, lernten sich vor 33 Jahren dort kennen und zogen dann nach Wermelskirchen. Ostern 2008 zog es „Didi“ und „Hasi“ nach Ponti sul Mincio Spacer am Gardasee, wo sie einen Imbiss eröffneten und dadurch bekannt wurden. Aber dann kam alles anders. Im Sommer trennte sich Ehemann Dirk von Anke Leithäuser, lebt mit einer neuen Lebensgefährtin, die er auch geheiratet hat, jetzt wieder in Remscheid. „Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm“, sagt Anke Leithäuser.

Mutter-Tochter-Gespann nahm viele Hürden

Sie selbst zog es nie wieder zurück in ihre alte Heimat. „Nach Remscheid oder Wermelskirchen zurück, das konnte ich mir nicht vorstellen“, sagt sie entschlossen. Viel mehr verlagerte sie ihren festen Lebensmittelpunkt an den Gardasee; holte 2019 ihre Mutter Gisela Mathes zu sich nach Norditalien. Gemeinsam trotzten sie der Corona-Pandemie, überstanden Krankheiten und Wehwehchen – und finanziell Flauten. „Wir müssen auch immer noch die Pfennige umdrehen, wie man so schön sagt“, verrät „Hasi“ Leithäuser. Denn sie lebt von dem, was sie auf den Märkten verdient. „Auf einem Markt, auf dem ich einen festen Platz hatte, wurde ich vertrieben, an eine Stelle, die bergig und unübersichtlich ist“, erzählt sie. „Ich kämpfe immer noch für meinen alten Standplatz dort, denn dieser Markt ist meine Haupt-Einnahmequelle.“

Optimismus ist zum Glück aber etwas, was Anke Leithäuser offenbar in die Wiege gelegt wurde. „Aufgeben gibt es für mich, für uns nicht“, sagt sie. „Das wäre ja gelacht. Wir haben so viel geschafft in den letzten Jahren; da werden wir diese kleine Krise auch noch meistern.“ Sagt es und hebt das Glas zum Zuprosten: „Auf die nächsten 15 Jahre“.