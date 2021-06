„Hasi“ kommt mit ihrer Currywurst

Auswanderin

+ © Uwe Irnsinger Anke „Hasi“ Leithäuser ändert gemeinsam mit einem Bekannten den Namen ihres Grillwagens in „Hasi‘s Imbissparadies“. © Uwe Irnsinger

Die Auswanderin Anke Leithäuser kommt zum Park-Food-Festival ins Bergische zurück. Sie möchte aber am Gardasee bleiben.

Von Karsten Mittelstädt

Wer in Italien am Gardasee seinen Urlaub verbringt, muss auf Currywurst aus dem Bergischen nicht verzichten. Nach wie vor brutzelt dort die Wermelskirchenerin Anke Leithäuser, genannt „Hasi“, in ihrem Imbisswagen Würstchen der Hückeswagener Fleischerei Blumberg. Die ehemalige Hausmeisterin der Bürgerhäuser an der Eich hat noch viele Kontakte nach Wermelskirchen, obwohl es schon neun Jahre her ist, als sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann „Didi“ unter medialer Begleitung des Fernsehsenders Vox nach Italien auswanderte. „Ich weiß es noch wie heute, es war der 23. März 2008“, erzählt „Hasi“ am Telefon. Vor einem Jahr trennte sich das Paar. Didi ging nach Deutschland zurück, wo er in einer anderen Beziehung lebt, „Hasi“ blieb am Gardasee, und dort will sie auch bleiben. „Es gibt schlechtere Wohngegenden als hier. Wenn ich aus dem Fenster schaue, blicke ich auf Palmen. Obwohl, in den Bürgerhäusern war es auch sehr schön. Vor allem zur Matinee“, erzählt die 50-Jährige. Die Kirmes ist das Einzige, das sie wirklich vermisst.

Ihren Imbiss hat sie nach der Trennung von „Didi“ in „Hasi’s“ Imbissparadies umbenannt und betreibt ihn seither alleine. „Das ist nicht immer einfach. Mein Mann hat früher gegrillt, ich die Bestellungen entgegengenommen und kassiert. Jetzt mache ich alles alleine.“

„Das Leben hier ist anders, niemand überarbeitet sich.“

Anke Leuthäuser, Auswanderin

In der kommenden Hauptsaison erhält sie acht Wochen lang Unterstützung von einer Bekannten aus Deutschland, die ihr schon vergangenes Jahr geholfen hat. Das Geschäft brummt, sagt sie. Es sei zu spüren, dass wieder deutlich mehr Deutsche Urlaub im sicheren Italien verbringen wollen. „Letztes Jahr war es schon sehr voll hier. Im Oktober waren die Campingplätze noch rappelvoll“, erzählt „Hasi“. Nach wie vor kommen Kunden zu ihr an den Imbisswagen, die sich dann als Wermelskirchener im Urlaub „outen“ und mit ihr über die alte Heimat plauschen.

Auf den bevorstehenden Besuch im Bergischen Land freut sie sich. „Hasi“ nimmt am Park-Food-Festival vom 26. bis 28. Mai in Remscheid teil. „Ein Aussteller interessierte sich vergangenes Jahr für meine Currysoße. So kam der Kontakt zustande“, berichtet Anke Leithäuser am Telefon. Am 23. Mai fliegt sie ab Verona, um dann mit einem eigenen Grill auf dem Festival ihre Currywürstchen anzubieten. Sie freut sich schon auf viele Wermelskirchener, die ihr Kommen zugesagt haben. „Hasi“ rechnet mit großem Interesse an ihrer Currywurst, weil am 22. Mai noch einmal eine Folge „Die Auswanderer“ mit ihr ausgestrahlt wird.

Darin wird sie sicher auch über das verflixte Jahr 2015 berichten. Ihre Schwiegermutter starb, später ihre geliebte Katze „Tinka“, und dann hatte das Ehepaar einen folgenschweren Unfall mit einem Motorroller, an dessen Folgen Anke Leithäuser noch heute leidet. Sie nutzt den Aufenthalt im Bergischen deshalb auch für eine Untersuchung im Krankenhaus. 2015 trennte sich das Auswanderer-Paar, und „Hasi“ stand mit ihrem roten Imbisswagen alleine da.

Sie hat sich an das lockere mediterrane Leben gewöhnt

Aber das Leben am Gardasee gefällt ihr immer noch. „Heute regnet es, aber davor war es acht Wochen am Stück trocken. Wir hatten hier schon 30 Grad, während in Deutschland noch alles fror“, erzählt sie.

Außerdem hat sie sich an das mediterrane Leben gewöhnt. „Das Leben hier ist anders, hier überarbeitet sich niemand. Das ist anfangs gar nicht einfach, aber man kann es lernen“, sagt sie nach neun Jahren Erfahrung als Auswanderin.

Wenn sie die schweren Gasflaschen schleppen oder den Imbisswagen verrücken muss, findet sie immer jemanden, der mit anpackt. Außerdem hat sie eine „kleine neue Lebensgefährtin“ gefunden, wie sie selbst sagt. Gina ist eine eineinhalbjährige Katze, die „Hasi“ überall hin begleitet. „Sie ist eine richtige Reisekatze und hat schon 6000 Kilometer auf dem Buckel.“