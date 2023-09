Hart durchgreifen gegen Gewalttäter

Es kann nicht sein, dass Menschen im Öffentlichen Nahverkehr – seien es nun Fahrgäste oder sei es Personal – Angst haben müssen, tätlich angegriffen zu werden, meint WGA-Redakteurin Anja Carolina Siebel.

Busse der RVK werden jetzt mit speziellen Service-Teams ausgestattet. Diese Menschen tragen Kameras, um sowohl die Fahrgäste als auch das immer wieder betroffene Personal vor Gewalt zu schützen.

Beleidigungen, Pöbeleien und sogar tätliche Angriffe habe es zuletzt immer wieder gegeben, bestätigten die Sprecher des Busunternehmens diese Woche. Das ist traurig genug. Aber sind die Öffentlichen Verkehrsmittel tatsächlich eine Art rechtsfreier Raum, in dem frustrierte Menschen ihre Aggressionen ausleben können? Müssen jetzt nicht nur Einsatzkräfte, bitter und unfassbar genug, sondern ach Busfahrer bei der Ausübung ihres Jobs um ihre Gesundheit fürchten?

Fakt ist, gerade in Großstädten nehmen Gewalttaten in Bussen und Bahnen deutlich zu – und werden brutaler. Perfide Beispiele: In einer Januarnacht prügelten drei Jugendliche in Frankfurt einen U-Bahn-Fahrer krankenhausreif. Sie mussten vor Gericht. Nach einem Streit um einen Sitzplatz in einer Bahn in München schlitzte im Februar ein Obdachloser einem Studenten die rechte Gesichtshälfte auf. Mehr Beispiele braucht man eigentlich gar nicht, um Unwohlsein hervorzurufen. Nun könnte man ja sagen: Das ist doch alles in Großstädten passiert. Wir sind aber doch hier im beschaulichen Rheinisch-Bergischen Kreis. Nun ja, ohne Grund wird das Verkehrsunternehmen RVK allerdings sicher nicht die mobilen Kameras Anfang September eingeführt haben. Die Geräte, die zunächst bei Konfrontation mit einem Gegenüber dessen Konterfei zeigen, sollen in erster Linie der Abschreckung und Deeskalation dienen. Wenn das klappen würde, wäre sicher vielen geholfen. Andernfalls müsste indes noch einmal ne nachgedacht werden. Es kann nicht sein, dass Menschen im Öffentlichen Nahverkehr – seien es nun Fahrgäste oder sei es Personal – Angst haben müssen, tätlich angegriffen zu werden.

Die Frage ist, warum das Thema bisher nicht bekannt wurde, denn Gewalt gegen Unbeteiligte ist in jedem Fall ein Thema, das alle angeht. Von dem alle betroffen sind. Und wenn man möchte, dass mehr Leute den Öffentlichen Nahverkehr nutzen, dann muss man ihn auch sicher gestalten. Das ist dann Sache aller Vertragspartner, inklusive des Kreises, der sich ja auch stark für eine Mobilitätswende einsetzt. Gewalt sollte man nicht hinnehmen, sondern man muss ihr mit Härte von öffentlicher Hand begegnen. Und mit Konsequenz. Und das schaffen die Betroffenen möglicherweise nicht alleine und ohne Unterstützung stärkerer Partner.

