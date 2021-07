Handel erwartet gutes Adventsgeschäft

+ © Leon Hohmann Melanie Wolff (li.) und Maria Napolitano von Male Herrenmode geben die Zählscheine gerne an ihre Kunden aus, mit denen die Kaufkraft nach Wermelskirchen gelockt werden soll. Foto: Leon Hohmann © Leon Hohmann

34 Millionen Euro Umsatz werden für die Weihnachtszeit prognostiziert – ein deutlicher Zuwachs.

Von Leon Hohmann

Endspurt bis Weihnachten: Bis in gut vier Wochen die Geschenke unter dem Tannenbaum ausgepackt werden, steht für die Einzelhändler in Wermelskirchen noch einmal eine stressige Zeit an. Denn mit dem Weihnachtsgeschäft machen sie rund ein Fünftel ihres Jahresumsatzes. Und trotz zunehmenden Online- und Versandhandel gelingt es den Einzelhändler, die Kaufkraft in ihre Geschäfte zu holen – beispielsweise mit der Zählschein-Aktion von Wir in Wermelskirchen (WiW) Marketing.

Für das laufende Jahr rechnet der Handelsverband NRW-Rheinland erneut mit einem Umsatzrekord im Adventsgeschäft. „Generell ist das Weihnachtsgeschäft die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Im November und Dezember erzielen die Händler fast ein Fünftel ihres Jahresumsatzes“, erklärt Geschäftsführer Marcus Otto. Für das laufende Jahr prognostiziert der Verband 34 Millionen Euro Umsatz im Wermelskirchener Weihnachtsgeschäft. Das sind 2 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr und ein Zuwachs, der deutlich höher liegt als die allgemeine Preissteigerung von 1,1 Prozent.

Kaufkraft soll in der Stadt gehalten werden

Für dieses Umsatzplus sorgt auch die 93. Zählschein-Aktion, sind sich viele Einzelhändler und das Marketing einig. Denn der Grundgedanke sei es, die Kaufkraft in der Stadt zu halten, heißt es von WiW-Marketing. Allein durch diese Aktion werde bis zu 3,5 Millionen Euro Kaufkraft in die Stadt geholt, schätzte WiW-Geschäftsführer André Frowein jüngst in einem Gespräch mit dem WGA. „Das ist ein sehr gutes Kundenbindungssystem“, ergänzt Stefan Rojewski von Male Herrenmode. Zwar entscheide am Ende das Produkt und der Verkaufspreis, ob die Kunden ein Produkt vor Ort kaufen – doch viele Wermelskirchener würden zumindest im lokalen Einzelhandel nach Produkten suchen und diese nicht einfach direkt im Internet bestellen. „Jeder Zweite unserer Kunden fragt vor oder beim Bezahlen, ob wir Zählscheine ausgeben“, sagt Rojewski.

Rund 600 000 Stück werden von den Einzelhändlern in Wermelskirchen herausgegeben. Wie viele bereits im Umlauf sind, das hält der Marketing-Verein nicht nach. Ausgegeben werden diese seit dem Stadtfest à la carte, das vom 25. bis 27. Oktober stattgefunden har, und bis zum 24. Dezember. An diesem Tag werden im WGA dann auch die Nummer der Zählscheine veröffentlicht, die einen der Preise gewonnen haben.

85 Prozent der Händler beteiligen sich an Zählschein-Aktion

Gut 85 Prozent der Einzelhändler in Wermelskirchen beteiligen sich an der Zählschein-Aktion. Zudem verteilen auch Bäcker, Gastronomen oder Handwerker die kleinen, grünen Scheine, für die sie im Einkauf einen nicht unerheblichen Betrag zahlen müssen. „Das zeigt den Kunden, die Wermelskirchener Einzelhändler arbeiten eng zusammen“, ist sich Stefan Rojewski sicher.

Dass Kunden gezielt nur wegen der Zählschein-Aktion in Wermelskirchen statt in anderen Städten oder online einkaufen, kann Babara Busch, Teamleiterin bei der Buchhandlung Marabu, nicht in dem Maße bestätigen. „Viele Kunden freuen sich, wenn sie von uns Zählscheine bekommen. Manche sind auch überrascht“, sagt sie. Viele würden nicht extra wegen der Zählscheine in die Buchhandlung kommen, ist ihr Eindruck. Zumindest würden die Kunden sich nicht dementsprechend äußern. » Standpunkt

ZÄHLSCHEIN-AKTION

GEWINNE Statt einem Auto gibt es seit 2017 mehrere Hauptgewinne: ein E-Bike, (Lambeck), ein hochwertiger Grill (Obi), ein Elektrogerät nach Wahl für 1000 Euro (Elektro vom Stein), eine Stromlieferung im Wert von 1000 Euro (BEW), ein Fashion-Gutschein für 1000 Euro (Female/Male), ein iPad (Elektro vom Stein), eine Damen- oder Herrenuhr (Goldschmiede Koch), einen Buffet-Service (Daum & Eickhorn), eine Premium-Karte für 1000 Euro (Spatzenhof) sowie eine Gruppenführung „Der hungrige Dellmann“ im Wert von 500 Euro (WiW).

