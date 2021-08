Handball-Landschaft verändert sich

Sport

+ © Holger Battefeld Den Handball-Club Wermelskirchen wird es in der nächsten Saison nicht mehr geben. © Holger Battefeld

Spielgemeinschaft löst sich auf und wächst zur einheitlichen Gruppe zusammen.

Von Anja Carolina Siebel

Die Spielgemeinschaften Handball-Club Wermelskirchen (HCW) und Jugend-Handball-Club Wermelskirchen (JHC) werden sich Ende der laufenden Saison 2019/2020 auflösen. Das teilt Frank Steinhaus von der Handballabteilung mit.

„Nach dem Austritt des CVJM und des SV 09 Wermelskirchen ergibt eine Spielgemeinschaft in der Form für uns keinen Sinn mehr“, sagt Steinhaus. „Die Mitglieder des CVJM kümmern sich jetzt eher um die Vorbereitung des Jugendfreizeitparks mit Skateanlage, die SV-09-Spitze ist nach dem Kunstrasen-Neubau mit der Fußballabteilung beschäftigt“, zählt Steinhaus auf.

Nach Ausscheiden der beiden Sportler-Gruppen habe es Gespräche mit dem Vorstand des Dabringhauser TV gegeben. „Wir haben entschieden, ab der kommenden Saison 2020/21 einheitlich als Wermelskirchener TV zu starten“, sagt Steinhaus. „Die Mitglieder des DTV spielen bei uns mit.“

„Mit den Jugendlichen verlassen uns oft auch die Eltern.“

Frank Steinhaus, WTV-Handballabteilung

Künftig wird es also den HCW (Handball-Club Wermelskirchen), die bisherige Spielgemeinschaft im Seniorenbereich der Trägervereine SV 09 Wermelskirchen, Dabringhauser Turnverein und Wermelskirchener Turnverein, und den JHC, den Jugend-Handballclub Wermelskirchen in der bisherigen Zusammensetzung nicht mehr geben.

Der Bereich der WTV- Handballabteilung wird stattdessen künftig in drei Abteilungen gegliedert: Den Damenbereich übernimmt Nicole Heidemeyer, die Männer Frank Steinhaus und für die Jugend ist noch bis zum 30. Mai Bernd Jaspers zuständig, danach übernimmt Christian Pfeifer. Das Training findet weiterhin vorwiegend in der Schwanenhalle und in der Halle Schubertstraße statt.

Natürlich gebe es ein weinendes Auge dabei, die bisherige Spielgemeinschaft aufzulösen, räumt Steinhaus ein. Denn mit CVJM und SV 09 fehlen nun einige Spieler. „Mit insgesamt 180 aktiven Handballern sind wir aber immer noch gut aufgestellt“, betont Steinhaus.

Zudem sei positiv, dass nun die Senioren und die Jugendlichen wieder unter einem Dach aufgestellt sind: „Das hat vor allem organisatorisch viele Vorteile. Der JHC war ja seinerzeit völlig eigenständig.“

Wenn es auch lange recht gut lief bei den Handballern: Die großen Regionalligazeiten unter dem Dach des WTV sind lange vorbei. „Damals konnten wir uns vor Sponsoren kaum retten“, erinnert sich Frank Steinhaus an eine Zeit, in der er selbst noch Jungspund auf dem Handballfeld war.

Ehrenamtler werden händeringend gesucht

Inzwischen fehlt es, wie vielen Vereinen, auch dem WTV an vielen Stellen an Geld. Frank Steinhaus spricht von „großen Lücken“ bei Organisation und Betreuung innerhalb des Vereins. Deshalb ist der Vorstand dringend auf Ehrenamtler angewiesen – und zwar in allen Abteilungen. „Nicht nur in der Spielerbetreuung, sondern auch bei den administrativen Aufgaben fehlt es uns an Helfern, die den Verein unterstützen“, berichtet Steinhaus. Es ist wie fast überall: Ohne freiwillige Helfer läuft praktisch nichts.

Steinhaus: „Das Problem ist häufig, dass uns mit den Jugendlichen auch die Eltern verlassen, die vorher aktiv mitgeholfen haben.“

HANDBALL BEIM WTV SPORTART Handball ist die zweit-beliebteste Sportart in Deutschland, und das nicht ohne Grund: Schnelligkeit und Action sorgen für viel Spannung - bei Spielern und beim Publikum. Strategie und Technik fordern die Spieler heraus - belohnt werden sie mit vielen Toren. Kraft, Ausdauer, Präzision und Kampfgeist werden hier trainiert. Handball ist für Mädchen und Jungen, Frauen und Männer gleichermaßen interessant und herausfordernd. (Quelle: WTV) KONTAKT Wer Interesse am Handballsport oder einem Ehrenamt hat, kann sich jederzeit beim WTV unter der E-Mail-Adresse handball@wtv1860.de melden.

Der Vereinsvorstand will deshalb in Kürze einen strategischen Fünf-Jahres-Plan erarbeiten, in dem auch festgelegt werden soll, wie künftig Ehrenamtler geworben werden könnten. „Uns ist es ja auch wichtig, gerade im Jugendbereich qualitativ hochwertiges Training und Betreuung anzubieten“, nennt Steinhaus Kriterien des Wermelskirchener TV.