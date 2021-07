Haltestelle: Niemand fühlt sich zuständig

Anzeigentafel

Die An- und Abfahrtszeiten sind an der Haltestelle Am Wasserturm nicht lesbar. Die BEW will sich jetzt kümmern.

Gerda Schnellhardt wollte eigentlich nur, dass die Anzeigentafel Am Wasserturm repariert wird. Das war aber gar nicht so einfach.

Von Anja Carolina Siebel

Gerda Schnellhardt ist 80 Jahre alt und immer noch viel unterwegs. Oftmals mit dem Bus. Schon vor längerer Zeit fiel ihr auf, dass an der Haltestelle an der Berliner Straße/ Am Wasserturm (Höhe ehemaliges BEW-Gebäude) die Anzeigentafel mit den An- und Abfahrtszeiten nicht mehr lesbar ist. Sie wurde mit Graffiti beschmiert, und das Glas ist beschädigt. „Leider finde ich niemanden, der sich zuständig fühlt“, erzählt Gerda Schnellhardt. „Bis heute nicht.“

Die Wermelskirchener Seniorin ist keine, die sich mit aller Gewalt beschweren möchte. „Ich möchte einfach erreichen, dass auch die anderen Verkehrsteilnehmer wieder vernünftig Bus fahren können – auch von dieser Haltestelle aus.“

Die Aussichten sind gut. Denn verantwortlich zeichnete sich am Montag der rheinisch-bergische und oberbergische Strom- und Wasserversorger BEW. Die BEW betreiben tatsächlich diese eine Bushaltestelle. „Das hat damit zu tun, dass unser Hauptgebäude einmal dort beheimatet war“, sagt Sprecherin Sonja Gerrath. Und: „Wir werden den Schaden zeitnah beheben“, versichert Gerrath gegenüber dem Wermelskirchener General-Anzeiger. Das werde „nicht heute oder morgen, aber sicher in den kommenden Wochen“ passieren.

Dass die BEW eine Haltestelle betreiben, ist indes eine Ausnahme. Für die übrigen Haltestellen ist die Stadtverwaltung Wermelskirchen zuständig. Sofern es sich um den Wartebereich und das Interieur der Wartehäuschen handelt. „Für die Anzeigentafeln zeichnen wir uns verantwortlich, die Zuständigkeit für die elektronischen Anzeigen, die es beispielsweise am Busbahnhof gibt, hat allesamt die Wupsi übernommen“, bringt Heiko Rothbrust von der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) etwas Licht ins Dunkel.

Auch an der Bushaltestelle Kölner Straße hatten die Verkehrsbetriebe Wupsi vorigen Juli eine sogenannte dynamische, digitale Fahrgast-Infomationstafel installiert. Sie gibt einen Überblick, welche Linien wann anfahren. Durch dynamische Fahrgastinformationen können sich Bus- und Bahnkunden genau über das Verkehrsangebot informieren. Die Informationen werden in Echtzeit über verschiedene Anzeigen übermittelt. Dank dieser Technik haben Kunden die Möglichkeit, ihre Fahrtroute anzupassen oder auch eventuelle Wartezeiten sinnvoll zu nutzen.

Bis zum Sommer gab es diesen Service in Wermelskirchen nur am Busbahnhof. „Neben der neuen Anzeigentafel an der Kölner Straße sollen im Zuge des Ausbaus der Thomas-Mann-Straße auch die dortigen Haltestellen digitale Anzeigentafeln erhalten“, teilte Alexander Schiele, Pressesprecher beim Kreis, damals mit. Außerdem würde die Haltestelle am Rathaus auf diesen Stand gebracht. Im letzten Schritt sollte die Haltestelle Eich eine Anzeigentafel erhalten. Damit wären die von vielen Linien angefahrenen Innenstadt-Haltepunkte ausgestattet.

Stadtwerke Remscheid sind nicht mehr zuständig

„Früher waren wir mal für die Haltestellen zuständig, die wir anfahren“, erklärt indes Horst Schmidt-Schulz von den Remscheider Stadtwerken. „Wir haben aber dann mit der Stadt Wermelskirchen vereinbart, dass das komplett von dort übernommen wird.“

AM WASSERTURM LINIEN Die folgenden Buslinien fahren an der Haltestelle Am Wasserturm in Wermelskirchen ab: Linie 240 (Lennep Bahnhof/ Remscheid), Linie 652 nach Am Stadtrand, Linie 675 nach Baisiepen (Remscheid), Linie 673 nach Badeparadies H2O (Remscheid-Lennep), Linie 655 nach Wermelskirchen-Busbahnhof und NE12 nach Friedrich-Ebert-Platz Remscheid. Das teilen die RVK auf ihrer Internetseite mit. Dort sind auch alle Zeiten abzulesen.

Harald Drescher vom Tiefbauamt versichert, dass er sich auch immer kümmere, sobald er etwas von Bürgern höre. „Ich würde dann auch der entsprechenden zuständigen Stelle Bescheid sagen; in diesem Fall wusste ich aber nicht, dass etwas beschädigt war.“

Gerda Schnellhardt hofft, dass jetzt etwas geschieht. Nicht nur für sich selbst, „sondern auch für andere Fahrgäste“, sagt sie.