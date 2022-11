Halloween: Was bei Schäden zu tun ist

Versicherungsexperte gibt Tipps.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. An Halloween zogen gestern Abend wieder Gespenster, Hexen, Vampire durch die Straßen. Vor allem Kinder gingen auf die Jagd nach Süßigkeiten. Dabei geht es nicht immer ruhig zu, denn immer häufiger werden auch Streiche verübt, die teure Schäden nach sich ziehen können: Zerkratzte Autotüren, zugeklebte Türschlösser und Graffiti an Hauswänden gab es in der Vergangenheit immer häufiger.

Doch auch Halloween-Begeisterte müssen für alle Schäden haften, die sie anderen zufügen – und das unbegrenzt. Das können relativ niedrige Reinigungskosten für einen Anorak sein, aber auch Kosten für eine lebenslange Rente, wenn jemand durch einen Unfug bleibende Schäden erlitten hat.

„Vorsätzlich verursachte Schäden werden nicht von der privaten Haftpflichtversicherung übernommen“, betont Lothar Weber. Er ist Sprecher des Bezirks Bergisch Land – Wuppertal-Solingen-Remscheid im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „Aber bei versehentlichen Missgeschicken, wenn beispielsweise auf einer Halloween-Party etwas zu Bruch geht, greift der Versicherungsschutz der privaten Haftpflichtversicherung.“

Wichtig ist, dass die Familienhaftpflicht-Versicherung auch Beschädigungen einschließt, die durch deliktunfähige Kinder unter sieben Jahren verursacht werden. Denn Kinder in diesem Alter müssen noch nicht für Schäden geradestehen.

Kinderkulanz-Klausel kann weiterhelfen

Eltern haben zwar eine Aufsichtspflicht und können daher für die Schäden ihrer Kinder haftbar gemacht werden. Allerdings weisen ihnen die Gerichte nur sehr selten nach, dass sie diese Pflicht verletzt haben. Aus rechtlicher Sicht gibt es daher keinen Schuldigen. Folge: Der Geschädigte muss die Kosten selbst tragen.

„Trotzdem können sich Eltern zur Zahlung verpflichtet fühlen“, erklärt der Wermelskirchener Lothar Weber. „Aus diesem Gewissenskonflikt könnte ihnen eine Privat-Haftpflichtversicherung mit der sogenannten Kinderkulanz-Klausel helfen.“