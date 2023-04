Wermelskirchen

+ © Kathrin Kellermann/Stadt Wermelskirchen Keine guten Nachrichten aus dem Hallenbad. © Kathrin Kellermann/Stadt Wermelskirchen

Quellenbad ändert die Öffungszeiten.

-acs- An Ostersonntag hat das Quellenbad in Wermelskirchen noch geöffnet: von 8 bis 12 Uhr kann am 8. April geschwommen werden. Danach bleibt das Hallenbad allerdings sonntags zunächst dauerhaft geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Angekündigt war bereits zuvor, dass für eine Sonntagsöffnung ausreichend Personal vorhanden sein müsse.